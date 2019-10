Para cargar... las mulas

Suficientes cosas nos suceden en la vida o situaciones con las que tenemos que lidiar como para andar cargando adicionales por otras personas o por nosotros mismos. La realidad es que ponerse tenso, presionado o ansioso ya es como el pan nuestro de cada día. Sin embargo, las personas que se enfocan en lo que tienen que hacer, pero sobre todo EN LO QUE QUIEREN, son las que logran avanzar más rápido y con mayor eficiencia. Los lastres personales que vamos arrastrando sobre nuestros hombros son solo responsabilidad nuestra y de nadie más. La mayoría de las personas que cargan con cosas siempre tienen la justificación de: “Es lo que me tocó vivir” o “es la cruz que me tocó cargar”. Te informo que no estás obligado a cargar ninguna cruz que tú no quieras cargar.

Aquí cinco cosas que no debes cargar contigo:

1.- Tu pasado.- Si por alguna razón en tu pasado hay algo que te trae malos recuerdos o desagradables momentos, déjalos en donde pertenecen, atrás. Esto incluye tus errores y decisiones no gratas. Así es que no solo cambies la página de tu libro, sino cambia de libro, reiníciate y sigue adelante con tu presente.

2.- Problemas de los demás.- Si tienes el complejo de superhéroe (como alguien que conozco) todo lo que hagas y suceda en el mundo y tu alrededor te va a afectar. Meterte en lugares o momentos donde no fuiste requerido pudiera acarrear más problemas de los que ya existen en ese momento. Si tomas un problema, que sea por decisión propia y no por obligación o pena.

3.- Consejos.- Puedes ponerle el nombre que quieras, pero los consejos, tips y opiniones de la gente son de cada quien, no los tomes personales. Toma lo que te agrade de cada quien, ya sea positivo o negativo y realiza con eso algo completamente nuevo y revolucionado para que te ayude a ser mejor en lo que hagas y decidas durante tu existencia.

4.- Pena.- Si en todo lo que hagas te va a preocupar el qué dirán u opinarán las demás personas, estás truncado. Haz lo que te nazca y decidas hacer con todo, no dejes que la pena arruine tu posibilidad de concretar algo que pudiera ser para lo que naciste. Nadie está exento de sentir pena o vergüenza, pero, cuando lo superes, te darás cuenta de lo lejos que te verás en el futuro.

5.- Miedos.- Los miedos son los principales causantes de nuestros fracasos en la vida, pero, peor aún, los principales en evitar que cumplamos nuestros sueños. Podrás fracasar en el intento, pero una vez vencido el miedo, poco a poco aprenderás a lidiar con él.