Si no lo hago... no lo canto

Muchas personas piensan en disciplinarse, organizarse, ordenarse… sobre todo después de que escuchan un podcast, leen un libro u oyen a algún influyente, en redes o en persona, sobre las ventajas de ser disciplinado, de todo lo que han conseguido por cumplir una serie de retos, reglas o rutinas que los llevaron a ser lo que hoy son. Todos tenemos en algún momento malos hábitos o rutinas que no nos ayudan a ser mejores o a cumplir lo que nos proponemos, pero romper esos malos hábitos no es nada fácil, requiere mucho esfuerzo, pero principalmente dedicación y convencimiento propios. El resultado de ser constantes es luego ser congruentes, lo que prediquemos lo estaremos llevando a cabo cabalmente y empezaremos a ver resultados en poco tiempo, pero a largo plazo los cambios serán fenomenales.

Aquí cinco errores que cometemos al querer ser disciplinados o constantes:

1.- Falta de convencimiento propio.- Queremos realizar los cambios, pero no nos creemos ni a nosotros mismos. Luego entonces, el primer paso ya empezó mal, pues al poner el primer obstáculo tú mismo con la falta de confianza y convencimiento, se dificultan mucho las cosas desde el inicio de las mismas.

2.- No priorizar.- Si no realizas una lista de las cosas que quieres o necesitas cambiar, no lograrás la efectividad que deseas. Porque no se trata solo de enlistar tus requerimientos de cambio, sino también de priorizarlos y darles mayor importancia conforme más te frustren o te impidan conseguir lo que más anhelas.

3.- Falta de conciencia.- Tienes que entender que todo cambio requiere tiempo y paciencia, pero, sobre todo, resistencia, pues te encontrarás en el camino a personas o cosas que lograrán ser obstáculos que tendrás que ignorar o incluso alejarte de ellos para que no te desvíen de tus objetivos por conseguir.

4.- Falta de registros.- Es una necesidad realizar un registro de los resultados que vas obteniendo conforme vas avanzando, así podrás evaluar si andas correctamente o requieres de ajustar algo en el camino para no desviarte o tardar más en cumplir tus metas. Si no anotas las cosas, vas a navegar sin dirección.

5.- Estresarse o estar tenso.- Los cambios que requieres necesitan que seas paciente y tolerante, porque cuando hay cambios pareciera que las cosas empeoran, pero es normal, porque sí empeoran antes de mejorar, te lo firmo.

Relájate y disfruta de la vida mientras empiezas a ver los frutos del cambio. El resultado solo es premio a tu esfuerzo.