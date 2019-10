Me vale... todo

En múltiples ocasiones hemos hablado de lo importante que es tener una buena actitud; sin embargo, a través del tiempo van sucediendo cosas que no nos permiten identificar una mala actitud o una actitud muy poco apropiada para nuestra área de trabajo, pues estamos sumergidos en la operación de nuestro negocio, pasando por alto algunos detalles que nos pudieran dar parámetros de qué tipo de personas están a nuestro alrededor laborando. En ocasiones no es solo tener una mala actitud; también el estar en algún lugar en cuerpo, pero no en mente, tiene que ver con una actitud que no es propia para determinados círculos de trabajo o sociales. Entrar en la monotonía o la rutina pudiera ocasionar que no pudiéramos reconocer a gente que, con su actitud, nos dice mucho más de lo que pensamos.

Aquí cinco señales que nos indican una mala actitud de los colaboradores en el trabajo:

1.- No asumir responsabilidades.- Aquí incluimos: buscar culpables, tirar responsabilidades a otros, decir cualquier excusa o pretexto; el caso es que él nunca va a tener la culpa de nada, siempre alguien antes que él es el responsable de lo sucedido. Por lo mismo, tampoco esperes que pida disculpas, pues él no tiene por qué hacerlo desde su perspectiva.

2.- No cumplir los compromisos establecidos.- Como complemento del punto anterior, es obvio que no logrará cumplir los tiempos establecidos para los proyectos, y como mencionamos anteriormente, él es el menos culpable por hacerlo. Pareciera que fuera una forma de rebeldía, de decir: yo termino cuando quiero y no cuando tú digas.

3.- La falta de agradecimiento.- Cuando una persona no es agradecida, cuando no reconoce el esfuerzo del trabajo en equipo e incluso en los tiempos benevolentes en los que se obtienen los resultados, es obvio que mucho menos reconocerá el valor de las personas que lo rodean. En su mundo, las cosas simplemente suceden.

4.- Ser negativo en el grupo.- Es común que desde la etapa inicial de los proyectos empiece comentando cosas como: es imposible, es difícil conseguirlo, está complicado, etc. También es tanta su negatividad, que nunca asiste a eventos sociales de la empresa o con sus compañeros de trabajo. Solo critica procesos y personas.

5.- Falta de atención.- Es típico que en las juntas o reuniones de trabajo solo se la pasa viendo su teléfono celular y mandando mensajes, o viendo cosas diferentes a la reunión establecida. Le da mucha flojera todo lo que se tenga que decir porque no tiene puesta la camiseta de la empresa.