Otro Buen fin... ¡mucho ojo!

Como todos los años, estamos en otro “Buen fin” y la gente ya ha empezado a comprar lo que no necesita y gastar lo que no tiene. Pocas personas considero que lleguen a realizar un análisis de sus compras antes, durante y después de este período que presume de ser el fin de semana más barato de todo el año. No cuesta mucho trabajo dedicarle un poco de tiempo a un pequeño estudio o comparación de productos, precios y calidades para tomar una decisión de compra mucho más inteligente, que dejarnos llevar por la parte superficial de “querer” algo que realmente no necesitamos.

Aquí 5 puntos que debemos considerar en este “Buen Fin”:

1.- La oferta.- ¿El precio, producto o servicio que me ofrecen es realmente una oferta? ¿Tiene descuento? ¿El descuento es real? Una característica de este evento es que esperamos que haya descuentos espectaculares y no intentos de promociones que solo te ofrezcan un 10% de rebaja. Buscamos precios realmente bajos.

2.- Contado o plazos.- Como mencionamos anteriormente, se trata de localizar un precio de oportunidad, pues una compra a plazos, aunque sea sin intereses, no es una oportunidad en un evento de este tipo. Promociones con meses sin intereses tenemos todo el tiempo en el transcurso del año.

3.- Mi dinero.- ¿Cuento con dinero en el banco o en mi bolsa para adquirirlo? Si tu respuesta es SÍ, seguramente lograrás un paso importante para realizar una compra inteligente, pero si es NO, solo lograrás endeudarte y perjudicarás tu flujo de efectivo durante todo el año siguiente por adquirir algo que no podías pagar.

4.- Aportación del producto o servicio.- ¿Lo que pienso o quiero adquirir va a aportar algo a mi vida? Pensemos que esto puede ser algo positivo o que facilite mi vida o me ahorre o genere dinero, etc. Si cumple con esto, muy probablemente estaremos adquiriendo algo que sumará a nuestro enriquecimiento personal. Si no, estás out.

5.- Mi necesidad.- Si ya cumples con todo lo anterior podría decirte que te preguntes: ¿Es necesario lo que quiero adquirir? Mientras mayor necesidad, mayor certeza de que estás haciendo lo correcto. Ya sea en casa o en la empresa, un artículo que se necesitaba, a precio especial, siempre será bienvenido.

Acepto que si cumples con todos los puntos y al final no lo necesitas, pero lo deseas y es un lujo que te quieres dar, también ganas. La oportunidad se da cuando te ofrecen un producto o servicio a buen precio y tú tienes el dinero para pagarlo.