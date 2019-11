Viajando... y aprendiendo

Siempre que viajamos pensamos en vacaciones, pero es inevitable pensar que, cuando te tomas las vacaciones, solo andas pensando en descansar o recuperar energía saliendo de la rutina, que en ocasiones nuestras labores contienen. Sin embargo, el viajar implica más cosas que simplemente descansar; a veces se puede ir de compras, a conocer lugares nuevos, a pasear por el lugar, pero al final, lo que cuenta es lo que te traes de experiencia de ese viaje que realizaste. Sería una pérdida de tiempo y dinero que, durante un viaje a un lugar nuevo, no aprendieras absolutamente nada y regresaras sin nada que contarle a tus amigos o familia.

Aquí cinco cosas que debes aprender en un viaje para enriquecer tus experiencias de vida:

1.- La cultura.- Empezando con la parte medular de una cultura con la cual vas a estar conviviendo los siguientes días. El saber cómo piensa, sus costumbres, lo típico, lo más relevante y que valga la pena, no solo conocer, sino también vivirlo. Así no solo aprenderás algo adicional de otras personas, sino que también te puede evitar problemas en el transcurso de tu travesía por ahí.

2.- La gastronomía.- Si eres de buen comer, esta parte es la que más te va a gustar y probablemente a la que más le dediques tiempo en tu viaje. Además de que es justo y necesario, pues sería bueno probar la mayor cantidad de platillos típicos de la región que visitas, así nadie te va a contar la experiencia mejor que tú mismo.

3.- Los paisajes.- Cada sitio cuenta con algo que en tu lugar de origen no hay, y si hubiera solo sería parecido. Por lo que te incito a ir a cada uno de ellos. Ejemplo: si en el lugar que vives no hubiera mar, y al que vas sí, disfrútalo al máximo; si en tu lugar no hay montañas y al que vas sí, admíralas y escálalas de ser necesario. Nadie mejor que tú para vivir cada experiencia en tu vida.

4.- Su historia.- La historia de cada lugar es importante y una de las cosas que más aporta a tu aprendizaje. Puedes visitar museos o encontrar gente que te hable de la historia y los inicios del lugar que visitas. Eso te dará mucho más amplitud para entender muchas cosas culturales de las personas que habitan en ese sitio.

5.- Suma de experiencias.- Cada experiencia que vivas es una sumatoria de aprendizaje que enriquecerá tu existir. Todo lo vivido valdrá la pena y el cúmulo de anécdotas a contar será interminable.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar y aprender al mismo tiempo. Toda experiencia siempre será bienvenida.