Nuevo año... nueva vida

Otro año que se termina junto con el cierre de un ciclo más en la vida. Éste es el tiempo de plantear nuestros propósitos para el año venidero. Lo importante no es solo decirlos o pensarlos, sino también escribirlos y monitorearlos durante el año para revisar cómo vamos en el cumplimiento de los mismos. Cada quien es libre de tener los objetivos y metas por cumplir que le vengan en gana, lo interesante de esto es lograrlos todos y cada uno de ellos. Habrá metas físicas, espirituales, materiales, profesionales o personales, pero cada quien es responsable del cumplimiento de éstas. Sin embargo, en ocasiones es necesario anteponer ciertos propósitos que te hagan mejorar tu calidad de vida.

Aquí cinco cosas que deberías trabajar para el año que viene:

1.- Acciones.- Llegó el momento de dejar de hablar y de empezar a actuar, hay que tener acciones y no palabras. Las palabras se las lleva el viento, las acciones se quedan para la eternidad. Es muy fácil criticar o decir por qué no se hace esto o lo otro, pero que tal si en vez de decir lo que se “debe” hacer, mejor lo haces.

2.- Sumar.- Debes comenzar sumando y multiplicando, nunca restando, eso déjalo para los perdedores o víctimas que solo envidian el éxito de los demás. Tú debes estar en otro nivel, por lo tanto, deja las lamentaciones y observaciones de los demás y busca gente que sume contigo, no que reste y divida. No desgastes tu energía.

3.- Preguntar.- Dice el dicho que: “Preguntando se llega a Roma”, Tómalo como ejemplo de que, al preguntar, aprendes y conoces, el suponer nunca será nada bueno. Si tienes alguna situación con alguien, es mejor preguntarle directo que hacerle caso automáticamente a la persona que te lo dijo. Nada pasa si preguntas, te podrán mentir, pero eso ya es problema del otro.

4.- Dar.- Tú estás en este mundo para dar, no para pedir. Comparte conocimiento, experiencia material y espiritual. El dar abre muchas puertas energéticas que hacen que te lleguen más oportunidades de crecer y ser mejor persona. El que da su tiempo para cuestiones de ayuda tiene ganado un terreno muy grande en el cielo. La satisfacción al hacerlo no tiene precio.

5.- Fluir.- Las cosas fluyen o no fluyen, no fuerces nada que no pueda o deba darse. Lo natural siempre tendrá mejores dividendos que lo obligado. Nadie se siente cómodo cuando lo presionan a algo, así es que deja que todo fluya, si es que así tiene que ser. Lo que NO nace, NO se hace. Cuando comprendas esto, serás mucho más feliz.