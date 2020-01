Mente sana... cuerpo sano

Existen épocas del año en las cuales las personas tienden a enfermarse con mayor frecuencia. Algunas veces nos toca una gripe y resulta que más de la mitad de la gente con la que nos topamos en la calle, en la oficina o en cualquier parte está enferma también. Independientemente de los virus o bacterias que anden en las calles, siempre nuestro cuerpo estará expuesto a diversos ambientes que pueden ser propicios o no para adquirir enfermedades varias. La diferencia que tenemos unos de otros es cómo reaccionan nuestros cuerpos y metabolismos a cada una de las exposiciones a dichas variables. Habrá cuerpos y sistemas más resistentes que otros, eso en definitiva. Lo que sí podemos hacer por nosotros mismos es ayudarnos a protegernos para evitar enfermedades siguiendo un régimen que nos escude al respecto.

Aquí cinco formas de evitar caer enfermos:

1.- Vigilar la nutrición.- Empezando con nuestra alimentación, sería como decir el primer eslabón de la cadena que fortalece nuestro sistema inmune. No hablo de estar a dieta, hablo de comer sano, de buscar ingerir todos los nutrientes posibles para fortalecernos en general. Es válido que lo que no podamos ingerir vía alimentos lo consumamos con suplementos.

2.- Realizar ejercicio.- Llevar un régimen de fortalecimiento físico y a su vez mental nos ayudará a fortalecer defensas que permitan mantenernos sanos. No necesariamente tiene que ser algo complicado o de alto rendimiento, simplemente tratar de realizar algo tan simple como una caminata, trotar, algún deporte. El chiste es mantenerse activo.

3.- Tener precauciones.- En esta época de virus y bacterias hay que estar prevenidos en la medida de lo posible. Sobre todo a la hora de mantenerse en espacios cerrados conviviendo con otras personas. En estos espacios es donde es más factible que uno capte algunos síntomas de los antes mencionados.

4.- Ser higiénico.- Lavar, limpiar y cuidar son algunas de las acciones que debemos llevar a cabo para obtener una buena higiene y prevenir aún más enfermedades. Revisa bien lo que comes, dónde lo comes. Con quién convives y en dónde. Los lugares que visitas, la higiene personal tuya y de otros. Las enfermedades pueden tocarte en la calle o en tu casa, no lo olvides.

5.- Evitar el estrés.- Esta es de las principales causas de enfermarnos: el estrés. Así que evitemos el estrés en la medida de lo posible. Siguiendo los pasos anteriores y fortaleciendo tu mente lo lograrás.