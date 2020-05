Más de dos meses en cuarentena y creo que ya debes empezar a escoger mejor a tus amistades, pues me parece que el tiempo ha sido suficiente para determinar a quién quieres a tu lado y a quién no. No sabes qué importante es la gente que está a tu alrededor, hasta que te das cuenta de lo que aportan (o dejan de aportar) a tu vida y a tu persona. Este es el momento ideal para analizarlo y tomar decisiones, si no lo has hecho aún, si no sabes qué o quién es el o lo que suma y multiplica en tu vida las cosas buenas y de experiencia, pero sobre todo de aprendizaje para ti.

Aquí cinco tipos de personas de las que te debes rodear en esta pandemia… y para siempre:

1.- Positivas.- No hablamos de esos excesos de positivismo de levantarse todas las mañanas y abrir tu ventana y darle los buenos días al señor Sol (perdón, me perdí con Juan Gabriel), sino de aquellas personas pragmáticas que todo lo vuelven a su favor. De todo aprenden, de todo toman lo mejor, de todo sacan lección y así van fortaleciéndose como personas.

2.- Agradecidas.- A las personas agradecidas se les abren las puertas automáticas de cualquier situación en la vida. Mi coach empresarial siempre dice: lo que se agradece, crece. El ser agradecido es sinónimo de educación, lealtad, compañerismo. Una persona que se expresa siempre con gratitud, ya sea a alguien o a la vida, debe formar parte de tu entorno.

3.- Leales.- Las personas leales son cada vez más difíciles de encontrar. Cualquiera se cambia de bando por un peso o te traiciona por conveniencia propia. La lealtad es uno de los valores más importantes que casi se han perdido hoy en día. Necesitas esa persona que esté ahí cuando realmente lo necesites o que te pueda apoyar (y viceversa) cuando el tiempo o la situación lo ameriten.

4.- Honestas.- La honestidad es otro valor que escasea en estos tiempos. Tú necesitas personas que te digan y te hablen directo sobre cualquier tema, según sus convicciones, que, aun siendo contrarias a las tuyas, se atreven a decírtelas. No requieres de gente que sólo te diga cosas para endulzarte el oído, pues eso retarda o impide tu crecimiento.

5.- Valientes.- Aquellas personas que estén dispuestas a sumergirse contigo en cualquier ámbito, proyecto, negocio, actividad o aventura debes tenerlas cerca de ti. Habrá ocasiones en que algunas cosas requieras hacerlas solo, pero en otras necesitas empujones que te ayuden a dar los pasos firmes, y para eso están los valientes. No confundir valentía con imprudencia.