Saliéndonos un poco del tema de las pandemias, pero no tanto, en esta época en la que la gente se llenó de relaciones virtuales, e incluso llegó a “aburrirse” buscando matar el tiempo en las redes sociales, algunas personas probablemente hayan iniciado cierto tipo de relación virtual y, ahora que llegó el tiempo de conocerse, pues veremos de qué están hechos ellos mismos. Una soledad prematura o de algún tiempo acumulado pudiera ser engañosa, y confundir nuestra mente pensando que necesitamos o queremos a alguien que no existe.

Aquí te comparto cinco señales de que una persona no quiere nada serio contigo:

1.- No acude a eventos.- La primera señal de que alguien no quiere nada serio contigo es que no acude a eventos a los que la o lo invitas, ya sean familiares o de amigos o de trabajo, y adicionalmente a esto, esta persona jamás te invita a ningún evento que ella tenga para que la acompañes.

2.- No permite apodos.- Si tratas de ser dulce y cariñoso con la persona al nombrarle de alguna manera como: mi amor, mi cielo, mi vida, corazón o algo parecido, ella te pedirá que no lo hagas pues no se siente cómoda. Esta es una de las señales más importantes y “visuales” que nos dicen exactamente dónde estamos parados.

3.- No salen.- SI normalmente se ven en casa de alguno de ellos, y no salen, o casi no salen al cine o a cenar, refiriéndome a lugares públicos, es una señal inequívoca de que no quiere nada serio. Porque por lo menos incluso está rechazando una oportunidad de llevar una sana amistad. Eso no es valorarte.

4.- No existen fotos.- Si al momento de querer tomar una foto juntos o una mentada “selfie” ella se rehúsa a tomarla o te dice que no le gustan las fotos y de algún tiempo que saliste con ella no existe una foto entre ustedes, en donde sea y como sea, tienes otra señal de que no va por ahí la situación. En estos tiempos, alguien que no quiere ser visto con otra persona provoca la falta de pruebas.

5.- Nunca discute.- Y la señal que más causa contrariedad, por lo rara que es, consiste en que en todo el tiempo que lleven saliendo o estando juntos, jamás hayan discutido por nada. Esa señal es la más clara de que NO le importas para nada a la persona. Como dije anteriormente, puede sonar contradictorio, pero alguien que no discute nada es alguien a quien no le importan la situación ni la persona.

Recuerda que en esta vida estamos para ser felices y no debes quedarte donde no eres valorado, aunque ames a la persona en cuestión. Alguien valorará quién eres así tal como te muestras.