Mi coach empresarial Maru Medina me enseñó una de las frases más memorables que puedo recordar, pero, sobre todo, de mucho impacto. Pero eso no es todo, es tan poderosa que es una frase que me ha acompañado desde ese entonces en todas las decisiones de mi vida y que me permite soportar ese principio de que cualquier cambio conlleva la locura de parecer que todo lo que hagas te sale mal. Esta frase es: “Antes de que las cosas se pongan muy bien, se van a poner muy mal”. Y sí, cuando requieres hacer cambios drásticos en tu vida personal o profesional (se entiende que son para mejorar), al principio de estos cambios pareciera sí que estás peor que antes de que tomaras la decisión. Pero es un proceso natural de todo cambio y cuando entiendes eso sólo te queda resistir, esperando ver la luz al final del túnel.

Aquí te comparto 5 etapas naturales que suceden durante los cambios:

1.- Miedo.- Esta primera etapa nos sucede a casi todos cuando realizamos cambios drásticos, pues el miedo es un factor que nos acompaña sobre todo cuando es algo desconocido o totalmente nuevo y por implementar. Sea un proceso, un cambio de hábito, movimiento de residencia. En mayor o menor grado siempre tendremos ese temor al qué sucederá.

2.- Crisis.- Esta etapa es la más pesada, pues empiezas a tener dudas y tu carácter cambia aparentemente sin razón, te enojas, te deprimes, te cuestionas si fue lo adecuado o lo correcto o había que esperar. También podrías pasar por un proceso de negación para no querer darte cuenta de lo mal que estabas.

3.- Aceptación.- En esta etapa el proceso requiere adaptarse a los cambios de una forma o de otra. Si quieres ver resultados a corto plazo, fracasarás; sin embargo, la paciencia te premiará cuando empieces a darte cuenta que estos cambios van trayendo experiencias nuevas y buenas a tu vida.

4.- Formación.- Aquí ya estás encarrilado obteniendo los primeros resultados de tu decisión y de tu esfuerzo, por lo que te compenetras más en tu formación para poder obtener aún más y mejores resultados. La motivación entra en ti gracias a esos buenos, pero todavía pocos, momentos. Nadie te para.

5.- Logro.- El cumplimiento de la meta o el objetivo te dará la razón total y absoluta de que tomaste la mejor decisión. No existe mayor satisfacción que, después de todo lo que hayas pasado, termines culminando para tu bien los cambios que querías en tu vida. Eso sólo te hará más valiente para las siguientes ocasiones y experiencias.