Es una realidad que, en múltiples ocasiones, las enfermedades que adquirimos nos dan por diferentes razones, pero no sólo por contagios o descuidos específicos. Ya lo menciona la famosa autora Louise L. Hay en su libro “Tú puedes sanar tu vida”: muchas enfermedades son causadas por hábitos o conductas que nosotros mismos provocamos. Pero lo más curioso de todo esto es que, al ir checando nuestros comportamientos, nos damos cuenta de que muchos de ellos son tan fáciles de cambiar e incluso eliminar que nos cuestionamos por qué hemos vivido tanto tiempo así. Y el cuerpo es una gran maquinaria sabia, que no se permite funcionar de determinada manera cuando tiene cosas que le agobian o por las que no se siente del todo cómodo para funcionar perfectamente como esa máquina estupenda e inmaculada que es. Aquí te comparto cinco razones por las cuales nos enfermamos, aun pudiendo evitarlo:

1.- Vivir del pasado.- Estar en ese estado del pasado nos impide, de entrada, desarrollarnos como es debido. Pero cuando ese pasado no sólo NO se suelta sino que adicionalmente nos causa una carga emocional que llevamos en las espaldas, estamos destinados a enfermarnos, pues la tensión y el estar amargado por algo que fue y no es causa revuelo en nuestro organismo.

2.- Guardar rencores.- Esta podría ser la razón más épica de gente que se pone muy mal de males mortales, tales como el cáncer. Sin embargo, lo principal es que no nos permite ser felices y desarrollarnos en lo personal, pues ese rencor es algo que nos duele o más bien permitimos que nos duela en demasía.

3.- Reprimir emociones.- Esta razón trabaja de forma muy similar a la anterior, sólo que aquí hablamos de cualquier emoción, ya sea positiva o negativa. Existen personas que no pueden demostrar sus emociones, incluyendo las de felicidad, y eso también es una válvula que funciona en nuestro organismo como las de las famosas ollas de presión. Por algún lado tienen que salir las emociones.

4.- Estar en donde NO queremos.- Ya sea física o emocionalmente, el no estar en donde queremos o soñamos también nos acarrea enfermedades diversas, incluyendo depresión. Si sentimentalmente no estás con la persona que deseas, si no te encuentras en el trabajo que anhelas, si no vives en el lugar que quieres… eso empieza a acarrear problemas diversos de infelicidad y el cuerpo lo resiente.

5.- Tener miedo.- El principal obstáculo para cumplir los sueños y hacer lo que nos gusta realmente es tener miedo. Se une a las razones anteriores para ser un generador de enfermedades.