En tu camino por la vida te vas desarrollando según tus habilidades, aunque no está de más decir que las ganas, el entusiasmo y la dedicación que le pongamos a lo que deseamos lograr se volverán de vital importancia para lograrlo en el menor tiempo posible. Pero también podrías reducir aún más el tiempo del logro si cuentas con un mentor que te ayude a aligerar la carga, por un lado, pero a recargarla por otro. Con esto quiero decir que, por un lado, te facilitará algunas cosas a conseguir y, por el otro, te puede proporcionar una presión que haga que realmente te ocupes de las tareas o responsabilidades asignadas por el mismo. Aquí te comparto cinco razones por la que es importante tener un mentor:

1.- Experiencia.- En muchos casos la experiencia es el camino recorrido a lo largo de nuestras vidas, y ésta nos ha proporcionado determinado conocimiento que podemos compartir con los aprendices para poder facilitarles las herramientas necesarias para brincar de manera más fácilmente los obstáculos con los que se encuentren en el camino.

2.- Contactos.- Si lo que quieres lograr tiene que ver con conocer más gente o colocar un producto en el mercado, tu mentor seguro contará con muchos más contactos que tú, lo cual también te podría facilitar la entrada a un mercado, o la introducción de un producto o servicio, o simplemente con una recomendación abrir una puerta que tu solo no hubieses podido abrir.

3.- Perspectiva.- Los mentores, sólo por ser distintas personas a ti, cuentan con una perspectiva y enfoque diferente al tuyo, pues esa misma experiencia adquirida les dará una imagen diferente de lo que sucede en el entorno. Tú tendrás mucho entusiasmo y ganas, y esas dos juntas son letales cuando somos principiantes sin experiencia, pues no vemos las cosas de la misma manera. Los sentimientos nos ganan en ocasiones.

4.- Motivación.- Si alguien nos puede ayudar a buscar una ¨musa¨ es nuestro mentor. Los proyectos que tengas de vida y profesionales siempre tendrán trabas en el camino, simplemente porque así es, pues no existe el proyecto perfecto. Por eso en ocasiones sentirás que te faltan las fuerzas o quieres renunciar, y ahí estará tu mentor para buscar tu lado bueno y fuerte, y seguir.

5.- Exigencia.- Si creíste que todo sería fácil por contar con un mentor, te aclaro que no. Pues no conozco mentor que trabaje con un aprendiz al que le pida resultados y no los entregue en el tiempo acordado. Si no vas a cumplir, no pierdas tu tiempo y el del mentor.