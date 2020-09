Encontramos gente por todos lados que se dedica a escribir en diferentes lugares, ya no sólo existen aquellos escritores famosos de libros, sino también personas que escriben artículos en diarios, páginas web, redes sociales, etc. Y yo no juzgo a la gente que escribe, pero sí me he dado cuenta que muchos no aportan nada en su contenido y en otras ocasiones su material es copiado de otro autor. Sin embargo, no estoy peleado con la idea de que la gente se exprese, pero, si lo vas a hacer, ocupando el tiempo y el espacio de otra persona, por lo menos crea un contenido que sea atractivo para el lector y pueda recolectar algo positivo de lo que le proporcionas. Escribir cualquiera lo hace, enamorar al lector, no.

Aquí te menciono cinco aciertos para fortalecer tu escritura:

1.- Sumirte en la profundidad.- Cuando se trata de escribir, tienes que lograr que el lector haga volar su imaginación, y para eso necesitas describir específicamente y a detalle lo que sucede con tu historia. Sácale la mayor cantidad de jugo posible a un objeto, persona o situación, sin exagerar, pero creando un ambiente de interés en el relato que manejas.

2.- Mantener el objetivo a la vista.- Cuando tienes claro cuál es el objetivo de tu lectura, debes navegar siempre en dirección a él, pues en el momento que lo pierdas de vista distraerás al lector y te abandonará, pues se sentirá perdido sin entender la historia. Divagar es una situación similar, se escribe sin sentido y se cambia de tema sin hilar nada.

3.- Entretener magistralmente.- Cuando logras entretener a las personas que te leen, ya la hiciste, pues no hay nada más que satisfaga a un lector que encontrar a alguien que logre maravillarlo, o por lo menos mantenerlo entretenido y ocupado durante un buen tiempo. Esa relación será a largo plazo, lo garantizo. El contenido de tus temas es primordial para mantener el interés.

4.- Estar estructurado.- Llevar una estructura al escribir garantizará que tu escritura no pierda estilo, pero, sobre todo, cumpla con las normas de desarrollo de tu tema de la manera correcta. Cuando tu escritura no cuenta con pies ni cabeza, se cae en problemas de entendimiento del tema y de lograr que se hilvane algo de lo que se escribe.

5.- Tener ritmo.- Es muy importante que, cuando termines de escribir, leas lo que escribiste en voz alta. Así te percatarás si lo que escribiste tiene el ritmo adecuado para que el lector siga tu escrito o si se lee como tu quisiste que se leyera.