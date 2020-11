Pareciera que comunicarse hoy en día resultara más sencillo por la tecnología que nos acompaña; sin embargo, es precisamente por eso que diría que es más complicado contar con una comunicación efectiva, pues hay que saber expresarse en los diferentes ámbitos en los que convivamos. La gente es más sensible en estos tiempos, y, por lo mismo, debemos cuidar la forma en la que nos expresamos y proyectamos nuestras ideas, opiniones y formas de pensar. Tanto la comunicación escrita como la oral son igual de importantes, por eso es de extrema importancia sentar bases a la hora de establecer contacto con alguien, que nuestro mensaje llegue de la manera en que queremos y recibirlo también de manera clara y precisa. Aquí te menciono cinco principios básicos para una comunicación efectiva:

1.- No generalizar.- Cuando hables de situaciones o personas, nunca generalices, se específico y directo, no te andes por las ramas. A la gente no le gusta que la comparen con nadie, así es que si te vas a referir a algún asunto dirigido a alguien, dilo tal cual. La gente es despistada y si hablas de manera general nunca piensan que te refieres a ellos.

2.- No suponer.- Aunque este punto se encuentra en uno de los cuatro acuerdos toltecas, por lo mismo, es por demás sobresaliente señalar que las suposiciones son el principio de los malos entendidos. Espera a que la persona confirme o desestime la situación, pero no supongas las cosas porque la comunicación pierde efectividad.

3.- No interpretar.- La interpretación es aplicable tanto en la comunicación como en las leyes en general, cada quien interpreta de manera diferente la misma frase o el mismo comentario, así es que asegúrate de cumplir lo más claramente posible para todos y no dejes de corroborar que todos hayan entendido lo que realmente quisiste comunicar.

4.- No hablar del pasado.- La única razón para hablar del pasado es que las experiencias hayan sido positivas y alegres; de cualquier otra manera, queda estrictamente prohibido hablar de situaciones pasadas. Este tipo de aventuras en el pasado, cuando no son positivas, sólo logran traer memorias que hieren y duelen. Evítalo.

5.- No interrumpir.- Un buen comunicador comienza siendo receptor escuchando a su emisor, por lo que una vez terminado ese rol, intercambias para poder emitir tu mensaje de manera clara. El interrumpir es una de las mayores faltas de respeto en los procesos de comunicación. Al interrumpir se pierden ideas en el camino.