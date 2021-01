Si bien el 2020 fue un año de completo aprendizaje, o por lo menos así debemos verlo, el 2021 definitivamente tiene que ser el año de disfrutar y enfocarnos en ciertas acciones que utilizaremos para revalorar muchas cosas en nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Lo que hiciste o dejaste de hacer el año pasado ahí quedó, ahora es tiempo de enfilarse hacia los objetivos del año venidero y darle con toda la energía posible para cumplirlos y seguir creciendo.

Aquí te menciono cinco acciones que debemos tomar muy en serio para el 2021:

1.- Organización.- El orden y la organización siempre han sido importantes en los procesos administrativos, incluyendo los de vida, pero en el 2021 potencializarán nuestras fortalezas, pues el tiempo se convierte en algo muy valioso, sobre todo para poder ser más productivos. Necesitamos estructurar una agenda que nos complemente y la sigamos al pie de la letra.

2.- Adoptar tecnología.- Si por alguna razón, justificada o no, no adoptaste algo de tecnología en el 2020, el 2021 no te lo perdonará si reincides en lo mismo. Así es que prepárate y desarrolla ésta, en el área que mejor consideres sea necesario. Recuerda que no toda la tecnología precisamente cuenta con un costo elevado.

3.- Enfocarse.- Hagas lo que hagas, debes mantener el enfoque de los objetivos y las metas. El tiempo es muy valioso y tú necesitas ser lo más productivo posible y en el menor tiempo. Evita distracciones de cualquier tipo y súmate a los planes de acción que te trazaste durante este último período y notarás la diferencia en los resultados obtenidos.

4.- Cuidar el patrimonio.- Si tuviste la fortuna de no ver disminuido tu patrimonio durante el 2020, ya estás más preparado para reforzarlo en el 2021. Lo que sí es un hecho es que debemos cuidarlo con mayor razón ahora, pues, como nos dejó de lección este año, nunca sabemos qué puede pasar en nuestro entorno. Valoremos las cosas y cuidemos nuestro patrimonio sin dejar de disfrutarlo.

5.- Continuar creando.- Si sabemos de antemano que las crisis nos elevan la creatividad, sigamos en ese mismo canal de apertura mental para seguir creando ideas, proyectos, sistemas y formas nuevas de hacer negocios y vivir la vida. Siempre habrá algo que poder mejorar y renovar en nuestra empresa o nuestra vida. Apliquemos este ejercicio para cimentarnos más fuertes en este año. Les deseo un año lleno de logros y que podamos seguir “engordando la vaca” ahora más que nunca.