Aunque ahora comentemos que hay gente demasiado susceptible en la calle, me atrevería a decir que hay más gente que actúa sin sentir o razonar que la que piensa y siente antes de hacerlo. El “hate” u odio que se vive hoy en las fantásticas redes sociales también es permeado en la vida real y nuestro día a día en casa, escuela, mercados y cualquier centro de atención a clientes, y, aunque me sea difícil admitirlo, también es una manera de sentir. Lo terrible aquí es que no se sienta nada y se vaya por la vida lastimando e hiriendo a gente buena o simplemente haciendo maldades y perjudicando a otros seres humanos. Sin embargo, nuestro foco aquí es cómo ayudar a las personas que necesitan sacar sus emociones y no llegue a un punto en el cual ya no haya regreso sano a casa.

Aquí te sugiero cinco formas de liberar las emociones:

1.- Hablar.- Si cuentas con un confidente o amigo, el cual sea un excelente receptor, sería la mejor manera de hacerlo, pero, si no lo tuvieras, cualquier persona dispuesta a escucharte se convierte en un instrumento liberador de emociones que te puede ayudar a relajarte mientras sacas todo de tu ronco pecho.

2.- Escribir.- Aunque lo dudes, sin ser escritor o haber estudiado la profesión, existen personas que cuando se sientan a escribir para poder externar sus sentimientos los convierten en obras maestras y se dan cuenta del potencial que tienen para desarrollar temas. Sobre todo en los momentos de inspiración.

3.- Hacer ejercicio.- Hacer ejercicio siempre será solución para todo, incluyendo sacar las emociones. Hay ciertas rutinas o deportes que ayudan mucho más que otros, pero, por ejemplo, el tenis, el box, artes marciales y crossfit son algunos de los que te permiten liberarlos de una manera más efectiva y rápida.

4.- La música.- Independientemente de la modalidad o el género que nos guste, la música es una herramienta muy eficiente liberadora de emociones. Ya sea sólo escuchada, bailada, cantada o todas a la vez, nos permite hacer aflorar los sentimientos de una manera efectiva y profunda, pero a la vez divertida.

5.- Llorar.- Aunque no sería la más recomendable, es la que no podemos controlar en ocasiones, pues todas las mencionadas anteriormente requieren sólo de una decisión nuestra. El llorar, independientemente de que sea muy liberador y de proporcionarnos mucha calma, manifiesta sentimientos que no requieren de control para funcionar. Por ser, sin embargo, precisamente carentes de control, pudieran resultar ser los más eficientes.