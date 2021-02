El tiempo pasa sin importar qué o a quién se lleva en el camino. Y los que vamos sobreviviendo estamos tratando de ser mejores en lo que hacemos y en lo que vivimos (bueno, algunos). Lo interesante del asunto es que en ocasiones logramos cambios drásticos en nosotros, pero no nos percatamos de los resultados obtenidos hasta que no realizamos un análisis del entorno y de los avances que estos cambios lograron en nosotros. Ahora bien, ¿por qué no somos capaces de darnos cuenta de estos cambios que nos indican que estamos haciendo las cosas bien, o por lo menos que nos está yendo mejor de lo que creemos? Por esta razón debemos fijarnos en las señales que son muy claras. Aquí cinco señales de que estás avanzando en tu vida más de lo que crees:

1.- Eres una persona que trabaja con metas y objetivos.- Si ya estás organizado al nivel de contar con metas y objetivos la mayor parte de tu tiempo y ya no transitas por la vida como una persona sin rumbo y ahí por donde te lleve la marea, esto es una señal inequívoca de que vas por muy buen camino. No te gusta perder el tiempo y lo aprovechas al máximo.

2.- Tus amigos reales se han reducido.- Si en el lapso de los últimos dos a cinco años tus amigos reales y cercanos se han visto reducidos, no te agobies, es una señal muy clara de que andas mejorando y mucho. Pero recuerda que los verdaderos amigos se enorgullecen y están felices por tu éxito; los que se fueron no lo estarían tanto.

3.- Tu actitud positiva predomina en la vida.- Lejos de andarte preocupando, ya aprendiste que debes ocuparte y resolver para cerrar los círculos (cualesquiera que éstos sean) de la manera más eficiente y rápida. Andas ya más tiempo positivo y menos tiempo la pasas negativo y quejándote de las cosas y personas. Conviertes tu buena actitud en una forma de vida. Confías en ti.

4.- Haz cambiado a través del tiempo.- Y tomemos los cambios de manera positiva, no negativa. No me refiero a que hayas modificado tu esencia, que eso es un poco complicado de hacerlo, pero sí cambios que te dan la experiencia y la madurez. Reacciones, actitudes, modos y demás. Algunas cosas o muchas, pero cambiaste radicalmente, y no de la noche a la mañana.

5.- Te caíste infinitas veces y te levantaste las mismas.- Si de por sí la vida no es fácil, y tu adicionalmente a eso te levantaste todas y cada una de las veces que la vida de tiró, ya estás del otro lado. Eso se transforma en experiencia y fortaleza futuras. Cambios significativos.