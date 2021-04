Contamos con demasiado odio hoy en la calle, las redes y en la vida como para tener que soportar a cierto tipo de personas, que lejos de sumar a nuestras vidas, solo restan. La población en general se encuentra polarizada por la cantidad y la calidad de información que le llega de todos los frentes, incluyendo redes sociales, teléfono, prensa y televisión. Unos jalan para un lado y otros para el otro, pero al final, la confrontación pareciera inevitable porque nadie es capaz de controlar sus impulsos y cada quien defiende su causa, perdida o no. Con todo esto, tenemos que poner un límite de qué tipo de personas formarán parte de nuestra vida o círculo primario y cuáles pasarán de largo.

Aquí 5 personas que necesitas fuera de tu vida:

1.- Chismosas.- Una persona que es chismosa y metiche, siempre dejará un halo de negatividad en donde llega y a donde va. Si esta persona oliera, se sentiría su presencia desde kilómetros pues es tan mala su vibra, que la expanden como ondas de sonido. Solo andan dejando chismes, que ni saben si son reales, de otras personas así como si nada. Es como el torero que viene y ensarta el primer par de banderillas al toro y se va. Mala persona.

2.- Envidiosas.- El problema de tener un envidioso cerca, es que normalmente no te das cuenta que te envidia porque está junto a ti, pero cuando te alejas un poco, su envidia y sus celos son tan grandes que en ocasiones no puede quedarse con algún comentario tipo: ¡qué suerte tiene ese! Y lo suelta en ocasiones a gente que no debería decirlo.

3.- Desleales.- Aunque esta persona no es de las que va tirando cosas, pudiera ser de aquellas que tiene la suma de todas las anteriores y su golpe final termina siendo un acto desleal en contra de algún “amigo de toda la vida”. Sin miramientos su acción que le hizo sacar a su verdadero yo, y normalmente por 3 pesos, termina exhibiéndolo en mala forma.

4.- Negativos.- Estos son los que no ven un solo acto positivo en el mundo de nadie. Si cae la pandemia, lo vuelven tragedia, y si se va la pandemia, le buscan el pero sin lugar a dudas, pero jamás están contentos con nada (diría mi abuela qepd). A esos como el sol, mientras más lejos, mejor.

5.- Succionadores.- Bueno este cierre de personas es lo que ya si te quedaba algo, te lo terminan literalmente succionando. La poca vibra, pero sobre todo energía que te llegara a quedar, se la terminan llevando con algún acto, comentario o evento desafortunado con el que cierran tu dia.