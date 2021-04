Si bien estamos en esta vida de paso, es una buena señal cuando dejas este mundo que la gente tenga recuerdos de tí de una manera agradable. Hay gente que no se esmera para hacerlo, otra que sí aunque se vea forzada, pero por lo menos lo intentan. La verdad es que con un poco de educación, valores, bondad y sentido de vida, podemos ser recordados por las personas que se queden en este plano terrenal de manera muy agradable, sin necesariamente dejar un legado, más que el haber sido educado y bueno. Si eres de esas personas que no andan buscando dejar un legado para la humanidad, este artículo es para tí, pues aquí solo mencionaremos cosas que puedes realizar para ser recordado de manera agradable.

Aquí 5 verbos a accionar para ser recordado de manera agradable:

1.- Saludar.- No importa si es al llegar, al salir, al irte, las buenas tardes, noches o días, solo levantar la mano, verbal o con ademanes, levantar las cejas, cerrar los ojos, cualquier cosa que se te pueda ocurrir es válida, mientras todas las veces de tu vida saludes a la gente y los trates de manera amable. Cualquier tipo de saludo o despedida, cuenta como saludar.

2.- Enseñar.- Mientras más conocimiento tengas, mayor debe ser tu compromiso de enseñar. Ese detalle de estar dispuesto a enseñar a la gente y transmitirle conocimientos, es algo que logrará que la gente te ame, pero también que seas recordado por siempre. Nosotros no olvidamos a los maestros que significaron algo en nuestras vidas.

3.- Cumplir.- Nunca prometas cosas que no vas a cumplir o digas palabras que no son verdad. Pocas personas cumplen metas o sueños de ellos mismos, y tienen el descaro de tratar de convencer a otros de que lo harán por ellos. Faltar a una promesa es sinónimo de mentira, por lo que no decir la verdad también entra en este punto.

4.- Ayudar.- Este debería de ser un mandato legal, aunque me conformaría con que fuera un mandato de vida; el que tenga el poder y la oportunidad de ayudar a alguien, en cualquier ámbito, debería de hacerlo. Las personas que te ayudaron en algún momento difícil de tu vida, las recuerdas con mucho agradecimiento y eterna gratitud hasta el día de hoy.

5.- Exteriorizar.- Siempre debes decir lo que pienses, defender tus ideales, nunca decir algo sin argumentos, pero sobre todo, no opinar algo para quedar bien con alguien. Tu esencia debe sobresalir siempre, las personas reconocen cuando estás fuera de tu esencia tratando de ser alguien que no eres.