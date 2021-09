Las etiquetas… y su cuadratura

En ocasiones pasamos por cierta edad en la que empezamos a etiquetar a las personas por diversas razones. Pero cuando estamos del otro lado, nos percatamos que aquellas etiquetas que decidimos ponerles a las personas, no necesariamente definen qué tipo de persona eres. En pocas palabras, las situaciones, los actos y muchas etiquetas que las personas traigan cargando encima, no los hacen las personas que la misma etiqueta señala. Al final del camino, tus acciones en el tiempo que estuviste materialmente en este mundo, son las que van a definirte realmente de quién fuiste y qué aportaste a este planeta en el tiempo que conviviste con él.

Aquí te comparto 5 etiquetas que no te definen como persona:

1. Tu grado académico: Existen personas con doctorados e investigaciones internacionales que no cuentan con calidad humana y por otro lado vemos gente sin grado de estudios que realizan acciones humanitarias que nos dejan con la boca abierta. Así que la educación en tu escuela y grado del mismo, no me hace una mejor o peor persona.

2. Tu experiencia: Lo único que te da la experiencia es mayores eventos vividos, pero no definen la calidad de persona que seas. Tu experiencia aporta a tus momentos de vida y a tus lecciones aprendidas a través del tiempo, formas o modos de resolver situaciones que se te vayan presentado, y esas formas son las que hablan de ti, no tu experiencia.

3. Tus fracasos: Por muchas ocasiones que hayas fracasado en la vida, no te mereces ninguna etiqueta, y siendo así, los fracasos solo aportan experiencia, no te hacen un perdedor. Todos conocemos gente exitosa que se comporta de manera absurda y prepotente. Así es que los fracasos solo son eventos excluyentes de tu calidad de persona.

4. Lo que la gente piense de ti: Si te importara lo que la gente piense de ti, no te daría el tiempo para poder hacerles cambiar de idea respecto de lo que piensan. Pero más aún, te sorprendería darte cuenta que la inmensa mayoría de estas personas, tienen una opinión de ti basada en absolutamente nada. No te conocen, no han convivido contigo y solo hablan de su percepción.

5. Tu nivel socio-económico: De donde vengas, tu alcurnia o apellido no hacen tampoco la persona que eres. Por lo que limítate a disfrutar quien realmente eres sin tomar en cuenta tu círculo social o cuánto tienes o cuánto ganas. No me queda más que decirte que tu calidad de persona no la define nada ni nadie, más que tú mismo. Así es que vive al máximo