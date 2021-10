Avanza… callando bocas

La mejor forma de mostrarle a la gente que puedes cumplir tus metas y sueños es aconsejándoles que se sienten a mirarte mientras tú los consigues, eso sí, en completo silencio. Aunque de antemano te digo que a las personas no les gusta quedarse calladas y muy probablemente tiendan a escupir palabras que intenten frenar lo que para ellos es “una locura”. Así es que la mejor forma de hacerlo y cerrarles la boca es logrando todo aquello que ellos creyeron no ibas a alcanzar. Pero que quede claro que no te digo que lo hagas con ese fin, tu siempre lucharás por cumplir tus metas por ti mismo, por nadie más… pero si en el camino el universo le pone esa cereza a tu pastel, pues bienvenida.

Aquí te menciono 5 actos que te ayudarán a callar bocas:

1. Comparte lo que sabes y lo que tienes: Siempre será bien visto que compartas tu sabiduría o experiencia con gente que esté dispuesta a aprender, al igual que tú. Como dato adicional, esto habla de tu humildad y tu sencillez, pero principalmente de tu comprensión de la vida, pues tú estuviste en lugar de esas personas en el pasado y ahora te toca retribuir.

2. Jamás te compares con nadie: Independiente de que sea de mal gusto, compararte con alguien solo te creará inseguridades que frenaran tu crecimiento o el cumplimiento de tus objetivos. Recuerda que tú tienes tu estilo y personalidad y la gente te recordará por eso, así es que solo tienes que pulir los detalles y a darle con todo.

3. Que las acciones hablen por ti: Como en el caso de los boxeadores, no te dediques a hablar en la rueda de prensa (que hoy solo son funciones de circo) de lo que vas a hacer y así, mejor habla con tus puños en el ring. Esto es simplemente un ejemplo de que las acciones hablaran por ti y punto. No pierdas tiempo y energía en palabras que no llevan a nada.

4. Toma los fracasos como aprendizaje: Cada tropiezo en tu vida debe dejarte una lección específica, si no captaste la enseñanza, difícilmente podrás aprender y adquirir experiencias de vida que te permitirán sortear más y mayores obstáculos en el camino. Toma tu tiempo y analiza cada fracaso para poder tomar lo mejor de él y multiplicarlo en tu favor.

5. No hagas caso de los comentarios negativos: Como dice el refrán “a apalabras necias, oídos sordos”. Los comentarios negativos de la gente debes tomarlos como combustible energético que multiplique tu fuerza para cumplir tus sueños de manera más rápida.

¡Enfócate en lo tuyo!