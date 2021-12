Pensamos que está mal… y no

Nos han educado en ocasiones con ciertos formatos que nuestros padres heredaron de los suyos, pero es una realidad que los comportamientos en general están etiquetados de manera errónea, por lo menos en nuestra mente. Es como definir la maldad y la bondad, la definición ahí está, pero la interpretación que le demos todos y cada uno de nosotros hará la diferencia para que cada quien actúe de manera distinta, o por lo menos considere otros tipos de conducta al respecto. Lo que sí es un hecho, es que aunque haya ciertas normas generales o universales de acciones “malas o buenas”, hay una gran cantidad de ellas que consideramos malas, aunque realmente no lo son. Aquí te menciono 5 cosas que evitamos hacer porque pensamos que están mal:

1. Cambiar de opinión: Es normal que por momentos tengamos un tipo de opinión y a través del tiempo vayamos modificando nuestra manera de pensar. Ya sea por madurez, experiencia o simplemente por aprendizaje, pero es un hecho que cambiar de opinión es de sabios, aunque el cambio haya sido por estar equivocado. Nadie se ha muerto por reconocer que lo estaba.

2. Ser diferente: La diferencia con los demás es algo que te hará sobresalir del promedio de la gente, así es que aprovéchalo al máximo y tómalo a tu favor. No se trata de lo que la gente diga o piense, se trata de no ser parte del “borreguismo”. Si tú no piensas o sientes igual, no importa, solo realiza las cosas que tú quieras y creas sin cruzar la línea del respeto.

3. Dejar algo que no funciona: Habrá gente que critique que abandonas las cosas e incluso alguien que te quiera vender la idea de: no abandones tu sueño. Pero solo tú eres capaz de decidir o reconocer cuando algo no está funcionando. Le puedes decir relación, negocio, como tú quieras, lo importante es soltar a tiempo para no causar mayores estragos en tu vida. Si ahí no es, retírate tranquilo, que tú sabes que lo diste todo por lograrlo.

4. Pedir ayuda: De las cosas o situaciones que más nos cuesta hacer o pedir, es ayuda cuando estamos en momentos de crisis. Pedir ayuda no es malo, lo que es malo es necesitarla y no pedirla. Así es que si la situación lo amerita, hazlo convencido.

5. Decir que NO: El último en la lista, pero el más común de todos. La gente cree que si te niega algo está cometiendo un acto malo, cuando realmente lo único que realiza es ser honesto y sincero. La carga emocional cuando dices NO es tremenda. Vuelve tu vida más ligera sabiendo responder que NO.