Sin nervios… no hay paraíso

Todos en alguna etapa de la vida tenemos nervios por algo. Si no es por la chava que nos gusta, es por el examen, por la exposición en clase, por sacar a bailar a alguien. Al final, jóvenes y adultos sentimos esos nervios que, si no controlamos, nos pueden hacer perder el momento o que simplemente nos salgan mal las cosas. Cuando logras controlarlo, tal vez no se vayan del todo, pero si disminuirán de manera significativa, y eso, ya nos mantendrá en el ámbito de la seguridad que necesitamos para poder vencerlos en la medida de lo posible. No es malo tener nervios, lo malo es no poderlos controlar.

Aquí te comparto 5 acciones para poder controlar los nervios:

1. Concéntrate en el presente: Recordemos que los nervios provocan ansiedad y debemos cuidar que esa no nos gane. Esta ansiedad es provocada por la falta de conocimiento sobre lo que va a suceder, y otros casos porque en tiempos anteriores nos fue mal al respecto. Lo único que tienes que hacer es enfocarte en el presente pues este es el momento que vives, el hoy.

2. Estudia lo más completo: Otra situación que provoca la ansiedad es el desconocimiento de lo que vamos a hacer, que a su vez nos provoca inseguridad. Por lo que mientras más domines la situación, más seguro te sentirás, pues el conocimiento de la situación, de un tema o evento, te hará estar convencido de lo que sabes. Estudia y aprende lo más que puedas.

3. Entrena todo lo que puedas: Si has escuchado la frase de: la práctica hace al maestro, este es el momento perfecto para entenderla y llevarla a cabo. Los entrenamientos no son más que repeticiones en cantidad y calidad de veces para lograr un objetivo: cumplir la meta. Otro método de entrenamiento es que también te provoques situaciones incómodas para irte acostumbrando.

4. Visualiza cómo quieres que suceda: Visualiza lo que quieres que suceda, justo y exactamente cómo quieres y pretendes que suceda. De esta manera, conseguirás más seguridad en ti mismo, y aunado al entrenamiento, se multiplicará para poder controlar los nervios tal y como lo pensaste, incluso, podría irte hasta mejor.

5. Relájate y disfruta: La meditación es un buen complemento para estas acciones a realizar, pues te ayudan a calmarte y a respirar de una manera adecuada dependiendo de la situación que se presente. Cerrar los ojos y concentrarte 5 minutos antes del evento te pondrá en una situación mucho más cómoda que si solo llegas de lleno a afrontar la situación.

¡Control!