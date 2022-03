Soy un convencido de lo importante que es hacer ejercicio y tener buena salud. No solo por los anticuerpos y defensas que produce, sino porque nos ayuda en situaciones en las que requerimos cierta resistencia o fortaleza física y mental para solventarlas. Ojalá nunca necesitemos requerir de nuestra fortaleza en cualquier ámbito, pero en una situación de peligro, en emergencia, o circunstancia, pudiera ser la diferencia entre salir de ella o no. Y no estoy a favor o en contra de un deporte u otro, solo en realizar alguna actividad que te permita estar en estos elementos de salud. Pero en lo que sí estoy en contra, es en algunas situaciones en gimnasios que me parecen de risa.

Aquí te menciono 5 situaciones que son laxantes en el gimnasio:

1. El coach que quiere que cargues el peso que él quiere y no el que debes o puedes: Las personas realmente preparadas y que tienen ganas de hacer las cosas con todo el profesionalismo, lo primero que hacen cuando van a empezar a trabajar con una persona, es realizarle una serie de preguntas para saber cómo iniciar su entrenamiento o preparación. A veces quieren decirte que levantes tal peso porque lo define tu tamaño, y sabemos que no es correcto.

2. El coach o acompañante motivador: Hay ocasiones en que los que van a entrenar, buscan pareja de entrenamiento, así unos se ayudan a otros o se motivan, por decirlo de alguna manera. Estos motivadores en el transcurso del ejercicio y rutina le andan gritando frases motivacionales a su compañero tales como: “¡vamos, tú puedes!”, “¡dale más fuerte!”, o “¡pareces una niña!”.

3. Los gemidores: Si alguien es molesto en el gym es este individuo. Se la pasa gimiendo y gritando durante toda su rutina de ejercicio en cada uno de sus levantamientos. Es normal a veces que lo hagas cuando andas en tu penúltima o última repetición porque estás dando el resto que tienes, pero desde la primera ellos empiezan a realizar esta serie de ruidos.

4. El aconsejador: Este personaje es el que anda “corrigiendo” a todos en el gimnasio por la forma en la que hacen el ejercicio. El supuestamente te comenta la forma correcta de hacerlo, pero tienen una característica: pesa el doble que tu o por lo menos no tiene cuerpo fit.

5. El que ocupa máquinas sin hacer nada: Una virtud que tienen estas personas es que están haciendo todo, menos ejercicio. Ya sea platicando, tomándose selfies, mandando mensajes. Pero se sientan en máquinas que podrían ocupar otras personas que las necesitan.