Errores que trascienden… queramos o no

En la experiencia que vamos adquiriendo con el transcurso del tiempo, en ocasiones no aprendemos algunas lecciones o definitivamente se nos hace normal determinados comportamientos o conductas como algo que no es tan importante o que por usos y costumbres ya adoptamos o adaptamos a nuestro modo de vida. Sin embargo, si nos percatáramos de ciertos de ellos, probablemente seríamos más conscientes de lo que ocasiona y capaz y los eliminamos de nuestras vidas.

Aquí 5 errores que cometemos en nuestra forma de vivir que debemos eliminar inmediatamente:

1. Ganar, haciendo perder a otros: Si crees que la victoria provocando la derrota de tu adversario es algo digno, me parece que vives en un mundo equivocado. Ganar siendo mejor que el otro, porque fuiste superior gracias a tu preparación o entrenamiento, es mucho más dignificante que intentar lograr que tu rival pierda para que puedas ganar. Se entiende si tu rival cometió un error por descuido o algo parecido, pero no porque lo provocaste intencionalmente.

2. Agobiarse por cosas que no dependen de ti: Las cosas que no puedes controlar directamente tú, déjalas a quien más desees. Al tiempo, Dios, el universo o en quien quieras y creas. Pero no pierdas tiempo de tu vida preocupándote por cosas que no depende de ti o tus acciones. Tú sigue tu vida con lo que depende de ti, lo demás, sucederá o no sucederá. Así de sencillo, acéptalo.

3. Intentar que otros piensen como tú: Recuerda que en cuestión de ideas de cualquier tipo, no todos tienen la obligación de pensar igual que tú. Pero si añado además que en ocasiones hasta te incomoda o molesta que las personas no piensen o actúen como tu quisieras, estás más perjudicado de lo que imaginas. El desgaste de energía por esto no lo percibimos, pero es enorme.

4. Vivir en la monotonía: La gente que dice o piensa que llevar una vida tranquila y monótona es vivir en paz, tienden a tener una vida sin luz. Esto es, que a pesar de que están conscientes de que sus acciones de vida y sus hábitos son una rueda que se repite constantemente y no buscan salirse de esa zona porque están cómodos, esto no les permite ver que su vida se va a apagando como una vela.

5. Vivir cargando un pasado o suceso: No tener el poder de soltar y de darle vuelta al pasado o tu página en algún acontecimiento de tu vida, no te permite caminar ligero, y a su vez, tampoco darte cuenta de otras oportunidades que suceden a tu alrededor.

Observemos nuestro comportamiento.