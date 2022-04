Cansarse… jamás

Vivir la vida es algo complicado, pero porque no tomamos decisiones acertadas y esto a su vez, provoca un poco de desorganización en las actividades que debemos realizar para vivir de la mejor manera y con calidad. El desorden en nuestra balanza de vida igual es una situación que provoca que nos hartemos más rápido de todo y lo peor está cuando llegamos a cansarnos tanto que terminamos detestando eso que tanto amábamos hacer. Puede ser cualquier actividad o situación, pero procura no llegar a ese punto, porque cuando llegas ahí, difícilmente recuperes el gusto o amor por aquello de lo que te hartaste.

Aquí te menciono 5 cosas que de las que nunca te debes cansar:

1. De creer: El creer en algo o alguien es una decisión y determinación de cada quien. En qué crees o quién crees sólo depende de ti, y cualquiera que sea tu creencia, no la dejes, no la sueltes, no la desanimes, porque una de las pocas cosas que quedan hoy en favor de la gente en el mundo es el creer. Creer que todo va a estar bien, creer en nuestros sueños.

2. De abrazar: La abrazo terapia es un acto de amor que trae mucha sanación, ya sea para el que lo recibe, como para el que lo da. Aunque te aclaro algo muy importante, si dos personas dan y reciben al mismo tiempo un abrazo, el efecto energético es inmenso. La energía positiva se expande de manera increíble para ambos, incluyendo para los mirones.

3. De reír: Si bien abrazar es una buena terapia grupal (porque mínimo se necesitan dos) la risa no necesariamente es con alguien. Esta actividad pudiera incluso realizarse solo y nos da el mismo resultado, la satisfacción de haber pasado un momento de alegría en nuestras vidas, independiente de cómo se encuentre nuestro entorno.

4. De ayudar: Ayudar a las personas en cualquier sentido es algo que nos debe aflorar por naturaleza como seres humanos. Sin embargo, como se encuentra el mundo hoy de dividido, una persona que ayude a los demás en la medida de lo posible, siempre será bien vista y mejor recordada. No importa lo que hagan los demás, importa lo que hagas tú.

5. De disfrutar: Gozar la vida y los momentos y personas que hay en ella es algo que debe estar en tus prioridades al vivir. Disfrutar es un verbo que debe ser obligatorio para todos los que estamos empeñados en vivir la vida sin importar lo que suceda alrededor.

Evita llegar al cansancio de estas cosas que te prometo te harán sentir mejor. Se trata de sentirse pleno y evitar el hartazgo en nuestras vidas.