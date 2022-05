Adiós… ¡vaya bien!

Personas van y vienen a nuestras vidas. Lo único que tenemos que ir viendo, es quién se va alejando y quién se queda en ella. Aprovechar a las que se quedan y suman, para multiplicar en nuestras vivencias y aprendizajes, y bendecir a las que se van y alejan para que les vaya bien y por dejar de estorbar en la nuestra, o simplemente no aportar nada. Y este es el enfoque del tema de hoy, las que se alejan. Sucede que en ocasiones queremos hacernos culpables de esto y no es así. A veces nos pasamos preguntándonos por qué tal o cual persona tuvieron que alejarse y nos pasamos tristes o deprimidos sin saber la razón y eso nos quita mucha energía. Aquí te menciono 5 cosas que debes hacer cuando una persona se aleja de tu vida:

1. Analiza la razón: Aunque es muy respetable que una persona se aleje de ti, sería conveniente que analices tu comportamiento y tu actitud para con esa persona. Si decides que algo hiciste mal solo puedes ofrecer disculpas y ya. Si las acepta o no, se acerca o no, ya no es tu responsabilidad. Y si por el contrario analizaste y tú no sientes haber realizado algo que hiciera que se aleje, pues que le vaya bien.

2. No supliques: Nadie vale tanto la pena como para suplicar que se quede. Recuerda que una persona que se queda en tu vida por rogarle o suplicarle, ya la perdiste anticipadamente, pues se queda a la fuerza, no porque esté totalmente convencido de hacerlo. Seguirá haciendo lo que le venga en gana cuando quiera y donde quiera.

3. Suelta respetuosamente: Suelta lo más pronto que puedas, pero siempre bajo el tono del respeto. Si las personas que se alejen en tu vida tomaron esa decisión, déjalas ir, pues están en camino otras mejores que las que se fueron. Así es que no guardes rencores y ocúpate en tareas nuevas para soltar con mayor rapidez.

4. Cierra la puerta: No se te olvide cerrar la puerta detrás de los que se acaban de ir. Nunca la mantengas abierta con la esperanza de que regresen, pues no aportan a tu vida nada que valga la pena, solo te quitan tiempo y enredan cosas con gente de tu entorno. Ya algunas otras personas que valgan realmente la pena tocarán esa puerta para convivir contigo en cualquier ámbito.

5. Enfócate en ti: Solo te queda enfocarte en ti y en tus metas personales y profesionales para alcanzarlas de la mejor manera. Con la gente que esté a tu alrededor y forma parte de tu vida y con la que ya no está. No te detengas por nada ni por nadie. Sigue avanzando en lo que deseas y anhelas.