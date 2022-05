Poderosa… mente

Dominar la mente es una de las cosas más complicadas en la vida. Sobre todo con la cantidad de ruido que hay en nuestro entorno, refiriéndome a las noticias, las situaciones que pasamos, económicas, políticas y sociales. Pero por la misma razón, tenemos que aprender a dominarla, pues es de suma importancia que logremos estabilizarnos emocionalmente en nuestras vidas. Puedes encontrar cosas o situaciones que te sacan de balance con mucho más éxito que otras, pero está en ti que las identifiques para que las domines a plenitud en el momento que aparezcan. Y esto, como cualquier otra cosa en la vida, para perfeccionarla, requiere mucha práctica y entrenamiento.

Aquí, cinco acciones que te servirán para fortalecer tu mente:

1. Enfoca tu energía en lo que controlas: Es inútil como empoderamiento a tu mente, que le dediques tiempo a las cosas que no puedes controlar. Por lo que te sugiero que uses esa energía para aquellas que sí puedes cambiar. Esto incluye a aquellas cosas y personas que valen la pena, a las que no lo valen, cero tiempos de tu mente para ellos.

2. Espera resultados lentamente: Si tu mente espera resultados inmediatos, se sentirá frustrada al no lograrlos, y esto ocasionará que se debilite cada vez más. Procura dedicarle tiempo a tus planes de acción para que logres más resultados en el tiempo que debe de ser. Por atender la espera de resultados inmediatos y no tener la paciencia adecuada, se va la energía al caño.

3. Ve más allá del primer fracaso: La mayoría de las personas fracasan en el primer intento de lo que sea. Así es que no te rindas en ese primer intento, solo te digo, sigue intentándolo. No te digo que no te rindas en un momento determinado, solo no lo hagas en el primer intento.

4. Escucha tu voz interior en tono positivo: Háblate en el interior en tono positivo y solo hazte caso a ti, no escuches lo que las demás personas opinan de ti. No te creas lo exageradamente bueno, ni lo exageradamente malo, solo trabaja en ti sin escuchar las voces de aquellos a tu alrededor que te instigan a desmotivarte en tus logros.

5. Toma riesgos calculados: Si algo fortalece la mente, es el aventarte de vez en cuando una toma de decisión con riesgo calculado. Esto permitirá a tu mente acostumbrarse a que cuando haya que tomar decisiones difíciles, lo hará sin temerle a nada. Pues los riesgos calculados, esos escenarios que sabíamos eran posibles de no resultar como pensábamos, y aun así lo hicimos, nos dieron ese temple.