En días pasados vi por la televisión el especial de Broadway de Bruce Springsteen que me pareció formidable. No sólo porque es uno de mis ídolos, sino porque el formato de este show era muy divertido, pues narra de una manera muy amena sus historias de vida, además de cantar el solo con su guitarra acústica y en ocasiones el piano. Lo que me hizo escribir este artículo, además de mi admiración por él, es que al cantar sus canciones de esa manera acústica, pude entender de manera diferente sus letras o, más bien, tomé el sentido de algunas letras de diferente manera que cuando era joven, o más joven, y dedicarle un espacio en el tiempo a analizar la canción de “Dancing in the dark”, de sus principales íconos. Y enfocado a cuestiones de actitud.

Aquí te comparto cinco frases de la canción que nos ayudan a entender la importancia de motivarnos y tener buena actitud, para así lograr resultados positivos en la vida:

1.- Me vendría bien un poco de ayuda.- No tiene nada de malo reconocer que no es tu mejor momento y que si requieres ayuda para salir de algún estado en el que te encuentres, hazlo sin pensar. En ocasiones un guía, amigo o mentor puede ayudarnos a motivarnos de una manera más rápida, pues nos conoce.

2.- No puedes encender un fuego sin una chispa.- Ningún incendio comenzó de la nada, siempre tuvo que haber tenido un combustible o chispa que lo encendiera. Así es que busca tu motivadora chispa de inicio y sal a conseguir eso que tanto anhelas. No dejes de creer que va a suceder lo que tú quieras que suceda.

3.- Sacudiré este mundo de mis hombros.- Como dice mi coach Maru Medina en su libro: ¡DEPENDE DE TI! Nadie tiene más poder de influencia sobre ti que tú mismo. Sólo tú eres capaz de mover las cosas como quieres que se muevan. Buscar responsables terceros por las decisiones que NO tomamos sólo nos hace inmaduros.

4.- Algo está pasando en alguna parte.- Sin lugar a dudas las cosas suceden, y suceden de manera positiva o negativa en todos los rincones del universo. Enfoquémonos en que sucedan de manera buena y nos dejen siempre aprendizaje. No todas las personas tienen la fortuna de darse cuenta de que viven una bendición de vida.

5.- Bailando en la oscuridad.- Y por último la frase maestra de esta canción, por la cual lleva el título, bailando en la oscuridad. Sin importar el momento que estés pasando, no dejes de bailar, de pensar positivo, nunca sabes cuándo las cosas volverán a estar bien y cuándo las luces se encenderán de nuevo.