Yucatán, sin daño en la temporada de huracane

Bueno, pues terminó la temporada de huracanes 2018, una que tenía vaticinios de ser alarmante y peligrosa de acuerdo con los pronósticos a largo plazo, con la formación temprana, a fines de mayo y antes de que comience oficialmente el periodo de aparición de estos fenómenos, de la tormenta subtropical ALBERTO, que, sin embargo, se desintegró el último día ese mes.

En junio no hubo la formación de ningún ciclón tropical, algo muy raro y que no se presentaba en una temporada de huracanes desde hace muchos años, pero en julio, solo a principios de mes, se formaron dos huracanes moderados, categoría 1 y 2, que fueron BERYL y CHRIS y hasta ahí ya no hubo más actividad durante ese mes.

Luego, en el mes de agosto, que es cuando, en los días finales, empieza la parte intensa de la temporada, primero se formaron a principios y mediados de mes las tormentas tropicales DEBBY y ERNESTO, pero ya en la etapa con mayor actividad, a fines de agosto, se formó uno de los dos huracanes intensos de la temporada, FLORENCE, que alcanzó la categoría 5 y golpeó el centro de la costa este Atlántica de los Estados Unidos, causando gran devastación y muerte en esa región de nuestro vecino del norte.

Ya de lleno en esta parte más activa de la temporada se desató la formación de ciclones tropicales a principios de septiembre, con la aparición de la tormenta tropical GORDON, luego simultáneamente los huracanes moderados HELENE e ISAAC y a continuación, ya a mediados de septiembre, las tormentas tropicales JOYCE y KIRK y para fines de mes el huracán moderado LESLIE.

Al principio del mes de octubre se formó la depresión tropical No. 11 y seguidamente el huracán intenso categoría 4 de la escala Saffir-Simpson MICHAEL, que tuvo su origen en el Mar Caribe, pero a causa de los vientos cortantes no lograba desarrollarse y así pasó frente a la costa del Estado de Quintana Roo.

Cuando alcanzó las aguas del Golfo de México se convirtió, antes de llegar a la costa oeste de la Península de la Florida, en un poderoso e intenso huracán en categoría 4 que produjo una gran devastación y muerte en toda la zona sureste de los Estados Unidos, algo que no ocurría desde KATRINA.

Para terminar la temporada se formó a principios de octubre la tormenta tropical NADINE y a finales de mes el huracán moderado OSCAR.

La de 2018 fue una temporada que se caracterizó porque dos ciclones tropicales llegaron hasta Europa, uno a Inglaterra y el otro a la Península Ibérica, donde están Portugal y España; una temporada en la que dos huracanes intensos alcanzaron una fuerza inusitada antes de golpear la costa, tomando por sorpresa tanto a los habitantes de las zonas a las que llegaron como a los meteorólogos.

Pero sobre todo, para nuestra fortuna, una temporada en la que la Península de Yucatán se volvió a salvar de nuevo.