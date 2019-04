Llegó lo más fuerte de la sequía

A partir del lunes 15 y hasta que comience la temporada de lluvias entramos a la etapa más difícil de la sequía 2109, que se caracteriza por ser la que registra las temperaturas más altas y los ambientes más calurosos, de los que solo tendremos breves respiros con la llegada de algún frente frío a la zona, aunque de ahora en adelante solo estarán provocando refrescamiento de las temperaturas y en algunos casos tormentas severas, las cuales se caracterizan por estar acompañadas de fuertes vientos con rachas de fuerza de tormenta tropical o de huracán, lluvias de fuertes a intensas, carga eléctrica y posible caída de granizo.

Una fenómeno característico de esta etapa es la famosa lluvia de la Santa Cruz, que deberá ocurrir a fines de abril o principios de mayo y que se caracteriza por ser una tormenta severa que suele provocar daños a la infraestructura urbana y poner en riesgo la vida de los seres humanos. Veremos si este año ocurre como sucedió en 2017.

En esta etapa también hay que cuidarse y con más razón de los rayos solares, sobre todo en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, cuando se espera mucha afluencia de la población a las playas. Lo más peligroso son los rayos ultravioleta (UV) que es un índice de medida dirigida a promover entre la población una exposición saludable al sol, ya que ésta es necesaria para diversos procesos del organismo humano, pero también podría ser peligrosa si son demasiado altos los valores de UV. Actualmente existen valores para cuantificar su impacto como son: extremo, con un valor UV de 10 a 15; alto, de 8 a 9; medio, de 5 a 7, y bajo, de 4 a 0. También el tipo de piel juega un papel muy importante en la exposición al sol: piel muy clara es extrasensitiva y siempre se quema, no resiste el bronceado; piel clara es sensitiva y se quema con facilidad, raramente se logra un bronceado mínimo; piel morena clara se considera normal y se quema con moderación y el bronceado es gradual; piel morena obscura se considera normal, se quema mínimamente y siempre se broncea; piel obscura se considera insensitiva y raramente se quema, el bronceado es profundo, y piel muy obscura se considera insensitiva y no se quema.

Si hay reportados valores altos de UV, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: no exponerse por tiempo prolongado al sol del mediodía, sobre todo en verano, que es cuando los rayos caen con mayor intensidad. Trabajar en lo que cabe en áreas sombreadas, de lo contrario utilizar gorra o sombrero ancho, lentes y protector solar, ropa tejida, etc. La ropa deberá cubrir la mayor parte del cuerpo.

Si necesita exponerse al sol utilice bloqueador No. 30, el cual debe aplicarse de 5 a 15 minutos antes de salir de casa y poner especial atención en zonas como nariz, orejas, cuello y cualquier parte del cuerpo que no quede cubierta por la ropa. No ponga a los niños frente al sol. Cuando esté trabajando evite quedarse estático mucho tiempo.

A disfrutar de la playa, pero también a cuidarse del sol.