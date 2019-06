Instituciones y empresas ante los huracanes

La semana pasada hablamos del plan familiar de prevención de huracanes y ahora lo haremos del plan de prevención para instituciones y empresas. Por lo general se debe formar un comité con el director de la institución, el gerente o el director de la empresa como líder y tener un coordinador operativo que idealmente debe ser el jefe de mantenimiento en ambos casos, aunque en las empresas queda a criterio del director o gerente. Lo más recomendable es nombrar a algún responsable de protección civil que también podría hacer las funciones de coordinador operativo ante los huracanes.

Para empezar hay que desarrollar un sistema interno propio tanto de protección civil como para huracanes; si no lo saben generar acérquense a las autoridades de protección civil de su localidad para que los asesoren e incluso les puedan dar talleres o cursos de preparación.

Aquí les diré lo que debe contener este plan interno: primeramente se nombra a un responsable o coordinador pensando en el dicho: “Si quieres que algo se haga encárgaselo a una persona; si quieres que no se haga, encárgalo a un comité”. Segundo: hagan un análisis de riesgo tomando en cuenta qué se puede dañar si hay fuerte viento y qué con lluvia. Tercero: reduce tu vulnerabilidad tomando como ejemplo una antena suelta que se puede caer, hay que hacer acciones de prevención, ir un paso antes de que suceda algo. Cuarto: prepárate (mitigación), ten a la mano todo lo que se pueda necesitar como son clavos, martillos, plantas eléctricas portátiles, etc. Quinto: establece tu sistema de monitoreo, nombra a alguien que se encargue de seguir el desarrollo de la temporada de huracanes y cuáles van a ser sus fuentes oficiales de información internacionales, nacionales, estatales, locales, especialistas independientes, otras fuentes. Sexto: establezcan sus protocolos de permanencia contestando las preguntas ¿quiénes?, ¿para qué?, ¿dónde? Esto servirá para saber quiénes serán las personas que se quedarán en la institución o empresa a la hora del impacto del huracán y para ello deberán conocer los lugares más seguros para estar protegidos. Séptimo: establecer comunicación redundante, como lo es tener una lista de teléfonos y celulares de los medios de comunicación, de los responsables de la institución o empresa, de la policía para el caso de que se presenten intentos de robo o vandalismo. Octavo: documentar el plan de emergencia por escrito y que lo conozca todo el comité. Noveno: informar a todos los involucrados estableciendo alianzas estratégicas que son muy importantes. Décimo: hacer simulacros, realizar prácticas constantemente donde se incluyan acciones como agáchate, cúbrete, sujétate, etc.

Esto es muy importante para que a la hora de la afectación sepan todos qué se va a hacer y cómo se va a hacer para no cometer errores; también es muy importante que las personas que van a pertenecer a este comité no tengan el pendiente de su casa, que ya hayan delegado responsabilidades o no participen en las labores de prevención de sus hogares para que de lleno se dediquen a la institución o empresa donde laboren.