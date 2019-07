El Niño en decadencia, ¿aumenta el peligro?

De acuerdo con los datos de las agencias atmosféricas internacionales dedicadas al estudio del comportamiento del fenómeno meteorológico de El Niño, el evento débil de 2019 ha entrado en fase de decadencia, por lo que se espera que en agosto ya no exista y entremos a una fase neutra con tendencia a que se forme La Niña, que es un fenómeno contrario al que hoy nos afecta.

Los pronósticos nos indicaban que El Niño permanecería activo hasta el mes de septiembre, pero al parecer esto ya no sucederá y la gran pregunta es ¿qué ocurrirá? Pues lo que pasará es que a partir de que desaparezca por completo este fenómeno desaparecerían todas las condiciones atmosféricas que ha estado provocando, como son la baja en los acumulados de precipitación en la presente temporada de lluvias, sobre todo en la parte este de la Península de Yucatán (el estado de Quintana Roo). También cesará el ambiente muy caluroso que tenemos en la zona y sobre todo la escasa actividad de la presente temporada de huracanes.

Una vez que entremos a la fase neutra todo volverá a la normalidad o sea se regularizará la temporada de lluvias y también, si otras condiciones atmosféricas lo permiten, la temporada de huracanes, pero hay un detalle: esto ocurrirá cuando comience la parte más activa de la formación de ciclones tropicales que es a finales de agosto, todo el mes de septiembre y la primera quincena de octubre, por lo que no sería nada raro que se presentara una explosiva formación de esos fenómenos en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, zona a la que pertenece la Península.

Esa sería la noticia más mala que nos dejaría este cambio de las condiciones atmosféricas en la zona y empeoraría si empieza a presentarse La Niña, ya que, cuando hay este fenómeno meteorológico, se favorecen ampliamente las condiciones para la formación de ciclones tropicales y eso no es buena noticia para la zona.

Ya veremos qué sucede con el fenómeno de La Niña, si se da o no, mientras vamos a repasar qué ciclones tropicales significan una real amenaza para la Península de acuerdo con su ubicación: cuando un ciclón tropical se halla en el Atlántico no es una amenaza real para la zona, pero cuando ingresa al Caribe empieza a serlo no solo para la Península sino para todas las grandes y pequeñas Antillas y Centroamérica.

Al avanzar hacia el Caribe central rumbo a Jamaica hay que estar muy atento porque esta isla es un punto importante para saber si será amenaza real para nosotros o no y hay que seguir pendientes de si pasa sobre o muy cerca del sur de esa nación, porque ya sería inminente que alguna parte de la Península sea golpeada por el ciclón tropical. Si pasa sobre las islas del Gran Caimán, ya todos los habitantes de la Península deberán estar preparados para enfrentarlo porque estará a menos de 24 horas de afectarla. En el próximo artículo abundaremos sobre esto.