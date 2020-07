Hoy vamos a hablar de las entidades encargadas de informar y sobre todo de tomar las decisiones finales ante la emergencia de un ciclón tropical, porque esto se ha prestado a confusiones algunas veces y en ocasiones las decisiones finales recaen en las instituciones o entidades a las que no les corresponde hacerlo. Se cuestionó durante el paso de Cristóbal por la península de Yucatán que ocurrió con alerta naranja directa (nunca hubo alerta amarilla). El Cenapdred fue el que estuvo tomando el control de las alertas y no sabemos qué sucedió realmente, lo que sí esperamos es que las autoridades de protección civil de los tres estados tomen nota de este detalle tan importante para que más adelante se tome la decisión más de acuerdo con el manual, no ahondar en la parte política del funcionamiento del semáforo de alertas. Fue real que las autoridades federales no abordaron bien el asunto, aunque afortunadamente Cristóbal no fue un gran huracán categoría 5.

Una vez que comienza la temporada de ciclones tropicales el 1 de junio, la entidad oficial en el mundo para dar seguimiento al comportamiento que vayan a tener estos sistemas es el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, nadie más. A esa instancia acuden los representantes de cada país para proveerse de la información sobre los ciclones tropicales; en México la entidad que es representante ante la Organización Meteorológica Mundial es el Servicio Meteorológico Nacional, que difunde lo que sucede mediante la emisión de boletines basados en los avisos del Centro Nacional de Huracanes.

En México hay Instituciones que están integradas por muy buenos meteorólogos, capacitados y entrenados en el extranjero, que apoyan para dar mayor cobertura a los boletines que se van emitiendo, tanto por el CNH de Miami, como por el Servicio Meteorológico Nacional. También hay páginas de meteorólogos aficionados que de buena fe y sin recibir nada a cambio dan cobertura a este tipo de fenómenos atmosféricos basados en la información oficial. Un consejo para los que siguen estas páginas es tratar de ubicar quiénes son veraces y oportunos en su información y quiénes sólo se dedican a espantar y dar mala información de lo que sucede, ya que eso sólo complica las cosas.

También en las redes sociales a mucha gente le fascina esta área, pero no tiene el mínimo conocimiento para interpretar la información y da malas apreciaciones de lo que ocurre y en vez de ayudar ofrece opiniones muy lejos de la realidad. Hay medios de comunicación sensacionalistas y amarillistas que buscan llamar la atención con noticias fantasiosas de lo que está ocurriendo o por ocurrir y que solamente aumentan la confusión y el caos; desgraciadamente la población hace eco a la mala información y de plano todo el trabajo que se realiza por las entidades oficiales se va a la goma y las decisiones que asume la gente son de las más equivocadas que se puedan imaginar, como sucedió con Cristóbal. Le seguimos la otra semana.