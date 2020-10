Ya se ha superado el último pronóstico que emitió a principios de agosto el Dr. Philip Klozbacht, de la Universidad Estatal de Colorado, EU, de que serían 24 los ciclones tropicales con nombre en la presente temporada, de los cuales se esperaba que 12 fueran tormentas tropicales y ya llevamos 16, siete huracanes moderados categoría 1 y 2 de la escala Saffir-Simpson y ya se cumplió la cifra y cinco huracanes intensos categoría 3, 4 y 5 de la escala Saffir-Simpson y ya se llevan formados cuatro, y además ya ocupamos el alfabeto griego utilizando seis nombres de letras.

El abecedario griego tuvo que ser habilitado por segunda vez en la historia, ya que la primera vez fue en el año 2005 y se usaron 6 letras de ese abecedario en una temporada que acabó en enero de 2006 con la tormenta tropical Zeta. Veremos ahora cuando piensa acabar esta temporada hiperactiva de ciclones tropicales 2020, en la cual al estado de Yucatán le ha ido mal porque hasta el momento uno de ellos, Cristóbal, causó inundaciones jamás ocurridas en la entidad, provocando graves daños sobre todo en el interior del estado, donde a los habitantes les fue como en feria.

A Mérida no le fue tan mal, pero no debe perderse de vista lo que ocurre fuera de la ciudad. Qué bueno que hasta ahora no nos ha vuelto a afectar un ciclón tropical porque la situación en Yucatán no está para más calamidades. Sin embargo, Mérida no se salvó, ya que la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta nos dejaron inundaciones históricas en varias zonas de la ciudad, y el noroeste, norte y noreste del estado; ademas ocurrió lo jamás pensado: el rebose del acuífero donde la cota fue de hasta 5 metros.

Luego la gran salvada que nos dimos con el huracán Zeta, porque se esperaba una fatalidad con las inundaciones, pero nos perdonó la vida y salvo los daños materiales de la zona oriente del estado nada más hay que lamentar.

En relación con los frentes fríos que empezaron a llegar a la parte norte del país y al norte del golfo de México, con la temporada hiperactiva que tenemos al encontrarse algún ciclón tropical con alguna masa de aire frío habrá problemas, ya que los ciclones tenderán a ser erráticos, como le sucedió a Gamma, que fue atrapada por un frente frío e hizo que permanezca mucho tiempo en la zona al norte de Río Lagartos.

En esta temporada de ciclones tropicales llama la atención que sólo haya habido 4 huracanes intensos y ninguno de categoría 5 hasta ahora, ya que en el año 2005, que es nuestra referencia, para fines de octubre, cuando se formó Wilma, que desbarató al Caribe mexicano, ya habían llegado huracanes intensos que habían provocado graves daños, como lo fue Katrina. La cuenca del Atlántico ha corrido con mucha suerte dentro lo que cabe hasta el momento, pero esto aún continua, por lo que no hay que cantar victoria todavía. Solamente se han usado los nombres de la lista, pero la fiesta continúa y veremos qué más nos tiene preparado esta temporada de ciclones tropicales 2020.