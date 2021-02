El tiempo se nos va volando, ya estamos finalizando febrero y con ello entrando en la temporada de sequía y estamos ya a sólo 100 días de que comience la temporada de ciclones 2021 y a 85 de que se inicien las lluvias; los modelos e indicadores para cada una nos dicen en este momento que serán por encima del promedio e incluso seguirá la tendencia de que los ciclones sean hiperactivos, lo cual, por supuesto, para la península de Yucatán y en especial para el estado de Yucatán y en particular para las zonas noroeste, norte y noreste no son buenas noticias, ya que aún no nos recuperamos de la terrible temporada de ciclones tropicales 2020 que, aunque no nos tocó ninguno intenso, las lluvias que trajeron hicieron que nos inundáramos tanto por encharcamientos jamás vistos como por el rebose inédito de nuestro acuífero.

Esto último sí es de preocupar porque la torrencial lluvia que trajo la semana pasada el frente frío No. 36 elevó casi medio metro el nivel del agua subterránea y ahora se encuentra en la parte más crítica a 3.40 metros, algo que en verdad preocupa porque recordemos que con los 5.20 metros que alcanzó en octubre pasado buena parte de las zonas noroeste, norte y norte se inundaron y llevó meses que bajara un poco el agua.

Por lo que respecta a la temporada de ciclones tropicales no hay que esperar que comience para empezar a realizar los preparativos preliminares, sobre todo porque se nos presentó un problema adicional con el rebose del acuífero y como eso hay la posibilidad que vuelva a repetirse se tienen que tomar medidas de mitigación para poder solventar las inundaciones que puedan volver a ocurrir; ahora, mucho antes de que comience la temporada de ciclones tropicales, es el momento para prepararse con mínimas inversiones y poco a poco, de tal forma que cuando llegue la temporada de ciclones tropicales estemos listos y para en caso de que se avise de una amenaza real no haya que estar corriendo a la mera hora.

Muchas cosas se pueden realizar, empezando con hacer un análisis de las debilidades que encontramos en nuestro hogares, instituciones o empresas y lo ocurrido cuando fuimos afectados el año pasado, ir corrigiendo todos esos detalles que encontramos, como son la impermeabilización de los techos para impedir las filtraciones de agua, los desagües que tal vez no fueron suficientes, la podada de los árboles que fueron un peligro para la infraestructura de las propiedades, el aseguramiento y sellado de ventanas en donde se cuela el agua y ver si están flojas las estructuras donde están sostenidas, el aseguramiento de los techos de láminas de cualquier tipo, conseguir cargadores portátiles de los celulares, adquirir latería para la despensa checando la fecha de caducidad.

Si la casa se inundó porque está en una zona baja, de una vez ir preparando a donde se va a ir durante el paso de un ciclón tropical, si la afectó el rebose del acuífero tomar medidas como poner los gallineros a más altura, hacer accesos más altos a las casas y construir tal vez algunos bordos de contención; estas y muchas cosas más podemos ir pensando y poniendo en acción porque el tiempo pasa volando