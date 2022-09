Bajar de peso, ¡sin dieta!

Lograr deshacerse de algunos kilitos es el sueño de muchas personas, las cuales, en algunos casos, han perseguido ese deseo por largos años sin obtener resultados esperados, o lográndolo, y enseguida volviendo al cuerpo de antes con un impresionante rebote.

Me he puesto a meditar al respecto, he pensado sobre las diferentes dietas, sobre el ejercicio y sobre todos los factores necesarios para poder bajar de peso. Estoy seguro que pensarán ustedes que, al ser médico e hipnoterapeuta, les hablaré de cómo mágicamente la hipnosis puede hacerle bajar de peso, pero si eso fuera completamente real, entonces los valiosos nutriólogos ya hubieran desaparecido.

Varios colegas hipnoterapeutas juran que por hipnosis se puede bajar de peso, como si se le cambiara el chip al cerebro, tienen razón por una parte, pero, por otra, es charlatanería. La hipnosis no es un acto de magia, ojalá lo fuera, tendría muchísimos pacientes seguramente.

El método funcional empleado para bajar de peso por medio de la hipnoterapia, es llegando al conocimiento real de la causa por la cual el consultante quiere bajar de peso, para luego trabajar con ello, claro, ayudado de un cambio en el estilo de vida y alimentación, aquello que los nutriólogos tanto proponen.

Si nos acercamos a un especialista en nutrición nos va a decir que la intención no es dejar de comer, no es comer siempre frutas y verduras, sino guiarnos en una buena alimentación balanceada.

Así que aquí les va mi premisa: la gente que no baja de peso es debido a que no se compromete consigo misma. El compromiso principal está en aceptar la razón por la que quieres bajar de peso y dejar de mentirte y mentirle al mundo. Muy probablemente, mientras lees este mensaje, ya se te vino a la mente la razón de tu lucha y entonces solamente queda analizarla más a profundidad.

Primera pregunta, ¿en realidad deseas bajar de peso?

A lo que voy, ¿estás convencido o convencida?, ¿realmente estás listo o lista para lanzarte a un

cambio de vida? Si la respuesta es no, entonces deja de sufrir tu sobrepeso, no tiene caso que intentes seguir intentando si no estás en disposición de hacer lo que realmente compete, ¡no existen las fórmulas mágicas para bajar de peso sin rebote!

No vivamos pensando en que se va a cumplir de la nada.

Segunda pregunta con relevancia, si respondiste que realmente estás con disposición a éste cambio de vida, si realmente deseas bajar de peso, ¿para qué lo deseas? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿para sentirnos mejor?, ¿para agradarle a otros?, ¿para encontrar

pareja?, ¿debido a que sentimos que los demás nos ven feo o nos juzgan?

En ese caso, tu problema no son los kilos de más, es la autoestima y, por tanto, para poder bajar de peso hay que trabajar primero con el amor propio. Y, si miramos esto desde el psicoanálisis, podremos encontrar qué situación de nuestro pasado nos ha hecho sentir mal con nuestro

cuerpo y ahí habría que trabajar.

El futuro es el que creas cuando estás convencido de él.