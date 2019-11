Meridanas ante la violencia

Unos días después de cumplirse tres años de la primera sentencia por feminicidio en Yucatán, se presentó en nuestra ciudad una serie de cinco documentales que se tituló “Meridanas ante el espejo de la violencia”.

La serie, conformada por las historias de cinco mujeres víctimas de violencia, es un trabajo documental y periodístico de grandes méritos y que es de tomar en cuenta porque revive esta función del periodismo no solo enfocado en el señalamiento, sino en conmover y mover a la sociedad hacia el conocimiento de la violencia que viven las mujeres desde su perspectiva cotidiana, en la que contrastan las imágenes de calles tranquilas con el relato de las violencias atroces sufridas por las propias sobrevivientes o por las madres que perdieron a sus hijas víctimas de la violencia de género.

En el que se titula “peligro en casa” una mujer, madre y esposa que vive en una comisaría cercana a Mérida, relata la violencia que vivió gran parte de su vida: psicológica, económica, física y emocional por parte de su esposo de quien decidió separarse.

“Yo era una persona que veía la violencia normal porque me decían si tu esposo te grita y te golpea es normal. Pero yo veía la vida de otros y me daba cuenta de que lo que me pasada no era normal”.

Luego de una amenaza de muerte hacia ella y hacia sus hijos, decidió “hacerse fuerte y decir hasta aquí”.

El mensaje con el que esta menuda mujer con rasgos indígenas concluye es poderosísimo: denuncia y nunca digas que no se puede. Siempre se puede. Ya ni un golpe, ni un maltrato más. No permitas que nadie te lastime”.

Tuve la oportunidad de ver los documentales el 17 de noviembre pasado por invitación de sus realizadores y no pude dejar de recordar que fue el 14 de noviembre de 2016 cuando el Tribunal 1º de Enjuiciamiento emitió la primera sentencia relativa al delito de feminicidio y éste es uno de los casos que se tratan en esta serie.

“Fin de la inocencia” es otro documental que da voz a la madre de Evelia, una niña de 7 años que, como ocurre comúnmente en feminicidios de niñas, tuvo una muerte brutal y en la que incluso habrían participado varios menores y adultos, un caso que también fue juzgado y sancionado.

Pese a que el delito de feminicidio ha ganado terreno en el mundo para ser procesado y castigado por las autoridades, los hechos siguen sucediéndose en todo el mundo, al igual que la violencia en contra de las mujeres.

Por eso es que este trabajo, más allá de la denuncia periodística, es una aportación que da voz al dolor que producen estas violencias. Felicidades a sus realizadores Herbeth Escalante Ojeda, Claudia Arriaga Durán, Mariana Gorocica Barrera, Lilia Balam Magaña, Cuauh-témoc Cabrera Moreno y Aarón Morales.