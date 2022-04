A trabajar con más ahínco por los derechos humanos

El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán realizó su primera sesión de trabajo el pasado día 7. Nuestros consejeros fueron elegidos por el Congreso del Estado de Yucatán, como se informó oportunamente, por la LXIII Legislatura del H. Congreso de Estado.

Nuestra consejera Yuli Matilde Chapur Zahoul solicitó su ratificación para el nuevo período, solicitud que fue atendida por nuestros legisladores. Los nuevos consejeros son Susana Teresa Troyo Rodríguez, Jesús Campos Hernández y Salvador Elías Castell González.

En esta primera sesión de trabajo de nuestro Consejo Consultivo, realizada en nuestra sala de juntas, las y los titulares de nuestras diversas áreas explicaron las funciones que se desempeñan. También les presentamos las diversas propuestas arquitectónicas para la construcción del nuevo edificio que será sede de la Codhey, en el oriente de nuestra ciudad capital.

Justo es mencionar que quienes integran nuestro Consejo Consultivo han trabajado anteriormente en pro de los derechos humanos desde sus respectivas organizaciones de la Sociedad Civil. Sus aportaciones y experiencia desde las organizaciones en la cuales laboran enriquecerán el trabajo que realiza la Codhey en las áreas en las que se especializan, como derechos de la infancia, de las personas con discapacidad y ambiente sano.

Troyo Rodríguez afirmó que tiene muchas ganas y disposición de trabajar por los más vulnerables, sobre todo, al conformarse un equipo de personas que tienen los mismos objetivos y podrán compartirlos desde la Sociedad Civil.

Muy seguro estoy que el trabajo que realiza Castell González en materia ambiental será muy útil para la defensa y difusión de los derechos humanos en Yucatán, sobre todo, en lo que concierne al medio.

Campos Hernández destacó que llevará la voz de las personas en alguna situación de vulnerabilidad, en especial de las que tienen alguna condición de discapacidad, hasta el Consejo Consultivo de la Codhey. Ya hay, no solamente una intención de respeto, sino una representación también de los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular de las personas con discapacidad que estemos representadas en este Consejo.

Hay una persona que podrá transmitir y plasmar desde su experiencia en carne propia, dijo, en esa sesión.

Me congratulo con todas las organizaciones que participaron proponiendo a personas de mucho mérito para formar parte de nuestro Consejo Consultivo y a quienes en esta ocasión no pudieron estar con nosotros, les pido que no desmayen en su trabajo en beneficio de las prerrogativas fundamentales de las y los habitantes de Yucatán.