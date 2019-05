Energía solar en Yucatán

Hace unos días vi con asombro cómo un grupo de personas se manifestaba contra la instalación de un parque de generación de energía solar, situación que me hace reflexionar en cómo nos dejamos llevar por ideas no consolidadas que nos hacen decir NO ante determinada situación y sin saber por qué lo decimos. No podemos dejar de reconocer que, en estos tiempos, cuando se ubica a las energías alternativas como una gran oportunidad de contrarrestar los efectos del llamado cambio climático, es imposible dejar de pensar que en Yucatán una energía que podría ser de gran utilidad por su componente básico de generación es la solar, ya que gran parte del año somos bendecidos por los intensos rayos del sol y con altas temperaturas.

De hecho en varias casas de la capital yucateca ya podemos observar la instalación de paneles solares de diferentes tamaños y capacidades. La energía solar es la producida por la luz del sol utilizando equipos de generación fotovoltaica. Las células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol directamente en electricidad por el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente eléctrica.

Por otro lado, los colectores solares térmicos usan paneles solares o espejos para absorber y concentrar el calor, transferirlo a un fluido y conducirlo por tuberías para su aprovechamiento en edificios e instalaciones o del mismo modo para la producción de electricidad termoeléctrica.

Recordemos que el sol proporciona energía de dos formas diferentes: calor y luz. La emisión de calor es aprovechada mediante espejos, de manera que los rayos del sol se concentran en un receptor que alcanza temperaturas de hasta mil grados Celsius. Este calor se utiliza para calentar un fluido que genera vapor. El vapor finalmente mueve una turbina y produce electricidad. También proporciona luz que se convierte en electricidad a través de paneles solares fotovoltaicos. Estos paneles fotovoltaicos están formados por grupos de células o celdas que transforman la luz (fotones ) en energía eléctrica por medio de los electrones. Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que su potencial es prácticamente ilimitado.

La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra depende del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía que puede recogerse está sujeta a la orientación del dispositivo receptor. Actualmente es una de las energías renovables más desarrolladas y usadas en todo el mundo. Entre las energías renovables que más se están usando, la solar es la más importante hasta el momento, con inversiones en tecnología e instalaciones millonarias. Se construyen decenas de granjas solares alrededor del mundo para generar cientos de megawatts de electricidad, con los cuales se genera energía eléctrica a partir de energías verdes o limpias, lo cual ayuda enormemente a combatir el calentamiento global.