Dedicado con mis respetos a Jesús Manuel Erosa Argüelles, mi amigo “Chichonal”

Sentado en el viejo sillón de la sala recuerdo hoy cómo es que llegué a ser tu amigo, esa condición que le otorgamos a las personas que consideramos comparten nuestros gustos, ideas y hasta metas y proyectos. Muchas veces hemos escuchado o leído la frase: “A los amigos se les cuenta con los dedos de las manos, y nos sobran dedos”. Frase que encierra un gran sentimiento de gratitud, cariño y sobre todo respeto. La amistad es un bien preciado y un tesoro para nuestra alma, es una especie de hilo que une a las personas con una fuerza superior, el valor de la amistad radica en el respeto, tolerancia, amor y armonía.

Tener amigos es un preciado regalo, por lo que debemos considerarlo una gran bendición del universo. Cuando dos personas se agradan, se establece entre ellas un hermoso y sutil vínculo, en el que se forma una especie de hilo de oro, el cual se debe conservar. El valor de la amistad va más allá de la comprensión humana, cada amigo se convierte en alguien insustituible. El sinónimo de amigo es el de compañero de viaje. Recordemos que la vida es el viaje más hermoso y maravilloso que podemos dar, ya que, en éste, cada uno de nosotros evoluciona de la mejor manera, tanto en el mundo físico como en el plano espiritual, llevando con nosotros una existencia plena.

Al conocer de tu partida me quedé helado, un frío muy raro recorrió todo mi cuerpo mientras escuchaba esa voz en el teléfono: “Nuestro amigo acaba de iniciar su viaje final, falleció en su cama hace media hora”. No pude decir nada por varios segundos, mi garganta no dio paso a ninguna palabra, simplemente un agua lenta se escurría a través de mis cavernas oculares dejando caer algunas lágrimas, que salieron de sorpresa ante el dolor sentido por tal noticia.

Apenas el día anterior habíamos hablado por teléfono y comentamos de nuestras transmisiones en la red, las cuales querías hacer cada vez más profesionales. No podemos olvidar que el valor de la amistad radica en la comprensión entre ambas personas, el respeto y la tolerancia son factores fundamentales, el cariño es una de las piezas claves en la amistad, y eso siempre compartiste no sólo conmigo sino con muchos de quienes formamos parte de esa pasión por los deportes, con o sin micrófono.

A la persona se le quiere por lo que es y no por lo que puede tener. Cuando tenemos una amistad debemos aprender a que esto no es un comercio de beneficios, debemos creer en nuestro amigo, pero para ello debemos creer en nosotros mismos, saber que somos sinceros en esta relación y que somos personas fiables; es la única manera de creer en otras personas. La amistad no debe conocer de los intereses personales, no podemos bajo ningún concepto pretender tener amigos si tratamos a todos con un interés en particular, como si esperáramos de algún beneficio. Ama a tus amigos, eso siempre te hará ser mejor persona.