Cada año en casi todo el mundo se celebra el nacimiento del Niño Jesús, se hace el intercambio de regalos y se da la bienvenida a un año nuevo en familia y con amigos. Esta celebración, que comienza a fines de noviembre, causa gran impacto ambiental como consecuencia del consumo irresponsable e insostenible, generación de basura, despilfarro de agua, energía y uso irracional de los recursos naturales, produciendo el deterioro de los ecosistemas y el medio ambiente. Por esta razón, los ciudadanos deben celebrar estas fiestas con una conciencia que permita reducir el consumismo, los residuos sólidos, el derroche de electricidad y la contaminación ambiental y de los recursos naturales, deben asumir un cambio de conducta, actitudes y comportamientos durante estas épocas navideñas. Es decir, promover navidades ecológicas, en función de cuidar y conservar el medio ambiente. En este sentido, al despedir y recibir el año nuevo en determinados países, los ciudadanos son responsables de poner en práctica alternativas o consejos para celebrar unas fiestas sostenibles y en consecuencia reducir el impacto ambiental que causan sobre el entorno natural.

Hoy me permitiré compartir cinco consejos básicos para reducir el impacto ambiental en estas fechas decembrinas: 1) Reducir la basura en su mayoría de envases y embalajes en estas épocas, se debe reciclar para minimizar la acumulación de residuos en las calles. 2) Evitar el consumismo y comprar sólo lo necesario. Asimismo, evitar las bolsas plásticas, adquirir servicios biodegradables y que no contaminen el ambiente. 3) Reutilizar los productos como los regalos y las tarjetas para minimizar el impacto ambiental del consumismo innecesario. 4) Ahorrar energía utilizando focos de bajo consumo, reducir el uso del automóvil, evitar productos innecesarios, consumir localmente, desconectar los electrodomésticos cuando no se usen, no abusar del alumbrado navideño tanto en el hogar como en las calles, usar sistemas de energías renovables, utilizar aparatos de eficiencia energética, entre otras medidas que permitan reducir la electricidad no sólo en navidades, sino todo el año. 5) Reducir el agua a la hora de cocinar, lavarse las manos, ducharse, y cualquier otra actividad en que sea necesario usarla. Utilizar sistemas de ahorro.

La forma inconsciente en que la humanidad está actuando en estas fiestas pone en riesgo las condiciones ambientales y la vida. Sin duda, con la llegada de la Navidad, las personas impactan su entorno por medio del consumo insostenible de alimentos, agua y electricidad, lo que se convierte en un problema de contaminación ambiental y del aire, agua, suelo, flora y fauna. Debemos ser hoy más conscientes que nunca del daño que hemos causado a nuestro entorno natural, reconocer que podemos cambiar nuestra conducta y poner en práctica un consumo responsable y una economía circular. Actuemos hoy, para no lamentarnos mañana, hagamos acciones en favor de nuestra gran casa, la naturaleza. Bendiciones para 2021 y que todos sus proyectos se puedan concretar. Gracias por un año más de contar con su confianza a este CALEIDOSCOPIO.