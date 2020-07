Está por concluir, mañana domingo, la 44ª edición de entrenamiento de líderes de “The Climate Reality Project”, organización fundada por el vicepresidente Al Gore, al que se registraron más de 14,000 participantes y que por primera vez se lleva a cabo en medios digitales con la colaboración de más de 500 mentores, entre los cuales tengo el honor y privilegio de encontrarme.

Ocurre en un momento de la historia en que no solamente convergen 5 grandes crisis, sino que además se interconectan estrechamente entre sí.

Estamos ante una crisis climática, que podemos calificar como existencial, si tenemos en cuenta que de no alcanzar el objetivo de mantener el incremento de la temperatura media anual global por debajo de 1.5ºC, la supervivencia de la humanidad entera estará en riesgo. Adicionalmente, aún no hemos logrado salvar la crisis de salud impuesta por la pandemia de Covid-19, que es al mismo tiempo una crisis financiera y económica de grandes dimensiones.

También atravesamos una condición de injusticia ambiental, de racismo sistémico e inequidad social, que está generando importantes movilizaciones de inconformidad en todo el globo.

El régimen democrático también enfrenta amenazas puntuales, y estamos asimismo ante una crisis que desafía a la biodiversidad.

Lo que resta del año 2020 y el 2021 resultan críticos para hacer emerger una nueva generación de líderes globales, que detonen, estimulen, encabecen y conduzcan las acciones, que nos lleven a superar estos grandes retos. La emergencia económica causada por la pandemia del coronavirus no puede ser simplemente aliviada con medidas paliativas y temporales, sino que debe contemplar cuantiosas inversiones en proyectos sostenibles de largo plazo, que de una vez por todas nos coloquen en ruta hacia una economía que tenga como base la energía limpia. Si encontrándonos en esta coyuntura no lo resolvemos de esa manera, corremos el riesgo de que el sistema actual se perpetúe. El conjunto de soluciones que se desplieguen tienen que asegurar que ya no exista más una afectación desproporcionada a las personas cuyo origen étnico o condición socioeconómica les han impuesto por siglos una injusta marginación que hoy ya es insostenible.

La incapacidad de algunos gobernantes para satisfacer las genuinas demandas ciudadanas generó niveles de insatisfacción que permitieron dar paso a regímenes populistas, que, lejos de convertirse en soluciones, han llevado a un infructuoso estancamiento y niveles de autoritarismo que se creían superados. Necesitamos corregir eso, fortalecer las instituciones y proteger su autonomía; mejorar, donde haga falta, el marco legislativo, y defender las partes que son adecuadas.

Simultáneamente, es indispensable reducir el riesgo, inminente y vigente, de que el 50% de las especies de seres vivos que actualmente habitan la Tierra se extingan para cuando finalice este siglo.

Sólo la acción conjunta, dedicada, comprometida, activa, solidaria y enfocada de esta nueva generación de líderes, a la que puedes sumarte tú, podrá alcanzar el objetivo de vencer estas cinco, o cualesquiera otras crisis que amenacen hoy o mañana a la humanidad.