Este 23 de julio es mi cumpleaños. ¿Que cuántos años cumplo?, eso qué importa, me importa más saber cuántos años me quedan para vivir y disfrutar de la vida. Ese día voy a tratar de enfrentar mi existencia, convencido de que ese día jamás volverá. Lo voy a paladear y a gozar. Porque el hoy es la última oportunidad que tengo de vivir intensamente, y nadie me asegura que mañana volveré a amanecer. He entendido que cada día resucito en la mañana y muero al acostarme. Sé que el mundo se va a terminar el día que yo muera.

“No conozco a ninguna persona que sea más feliz que yo”. Es frase del pintor Pablo Picasso, y ese día voy hacerla mía. Qué importante es tener una mentalidad positiva y tratar de ser feliz. Hoy eliminaré de mi agenda dos días: el ayer y el mañana, porque el ayer ya se fue para aprender, y el mañana será la consecuencia de lo que hoy pueda realizar. Ese día tendré la valentía de no dejar pasar ninguna oportunidad para disfrutar el hoy y el ahora. Le voy a decir a mi mente que mi alternativa para ser feliz es la de externar mis sentimientos.

Las oportunidades son calvas, hay que tomarlas hoy, tal vez mañana sea demasiado tarde. Tarde para decirle a mi esposa que la amo, y a mis hijos que los extraño; a mis nietos que los quiero muchísimo; decirle a mi hermano y sobrinos que su amor es para mí alimento y nutriente espiritual.

Voy a tratar de ser feliz, y voy a invertir en ese día todo mi tiempo. Me cuidaré de esas dos plagas: “la prisa y la indecisión”. Planearé y programaré mi tiempo, porque el tiempo es un factor determinante en la felicidad. Qué cierto es lo que dice el poeta cuando menciona: “El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan; demasiado rápido para aquellos que temen; demasiado largo para aquellos que sufren; demasiado corto para aquellos que gozan; pero para los que aman.... ¡el tiempo no existe!”.

¡Claro que lucharé por ser feliz! Voy a disfrutar cada minuto de mi existencia, mi vida la voy a realizar apasionadamente, para hacer del hoy un día diferente, y al tratar de hacerlo será único en mi vida. Voy a desafiar cada obstáculo que se me presente, con la fe de que venceré. Hoy seré la resistencia al pesimismo, conquistaré al mundo con una sonrisa, ahora y siempre voy a tener la actitud de esperar siempre lo mejor.

He comprendido en estos años de mi vida, que al hacer una tarea ordinaria con alegría y optimismo, la convierto en algo extraordinario. Eso lo siento cuando me levanto en la mañana y salgo a mi jardín, y disfruto de la naturaleza y del paisaje que Dios me regala cada día. Y lo veo como pediatra, cuando checo a un recién nacido, y al llevarlo al cunero en silencio le digo a su oído: “bebé, háblame de Dios, porque a mí se me está olvidando”. Al fin entendí, con mis años, que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es... ¡un pequeño esfuerzo!

Por eso, este 23 de julio tendré los pies en la tierra y la mirada en el cielo, comprendiendo la realidad de mis años y la situación de mi vida. Voy afrontar ese día y lo viviré como si mañana me fuera a morir. Voy a tener la mirada en las estrellas para ver cómo Dios me ama, y le voy a devolver mi agradecimiento con una oración, expresándole mi amor y mi afecto.

¡Hoy me daré mi tiempo para ser feliz! Trataré de dejar mi huella y mi presencia en el corazón de los demás, ejerciendo mi consulta pediátrica, dando una conferencia o escribiendo un artículo para Novedades Yucatán. Porque he entendido que más que estar bien, es necesario pensar en hacer el bien, entonces ¡estaré mejor!

Hoy te invito, en esta pandemia, a empezar una nueva forma de vida, y comenzar un tiempo nuevo, donde soñemos que es posible lo que nos proponemos y que lo realicemos con alegría y entusiasmo. Tal vez tú no lo comprendas y lo quieras hacer, pero yo, este 23 de julio, voy a ser feliz.

¡Felicidades, Roberto!