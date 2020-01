El Transcriptor, dado su don sobrenatural de predicción, fue contratado por Novedades Yucatán para redactar una nota anticipada del “primer informe de resultados” de la administración pública 2018-2024. Concluido el trabajo, se acomoda con La Columna Viernes Cultural (es menester una precisión: está bien escrito “se acomoda con”, y no “se acomoda a”), y entre sorbo y sorbo de su espresso doble, lee en alta voz la primicia periodística:

“El Centro Internacional de Congresos se vistió de gala, para recibir al mandatario, vestido con alba guayabera de lino, pantalón azul pavo, calcetines del mismo color, zapatos azules, para recalcar su origen partidario, faltaba más.

“Con voz engolada, leyó muy bien el texto de sus ‘resultados’, producto del esfuerzo cotidiano que realizó entre excursión y excursión a varios países para promover y ‘transformar’ a Yucatán.

“Destacó que su gabinete es de paridad de género (“en un descuido meteré a más mujeres”), La austeridad de su administración (“¿dinero?, no hay, no hay, no…), Volvió a anunciar la desaparición de algunas entidades públicas (“pronto será realidad, no se desesperen”); emocionado y con humildad, tuvo palabras de agradecimiento a la familia, por supuesto que a la propia….

“Recibió cerrada ovación de los invitados especiales, destacadamente de los dirigentes de la cámaras empresariales (bueno, honestamente, los hoteleros casi no aplaudieron), cuando pronunció, enérgicamente: Yucatán merece más…

“Tuvo un respiro, breve, cuando agradeció a algunas representaciones prominentes (las cuales también fueron ovacionadas), por ejemplo, cuando dijo:

“Aquí están los jubilados y pensionados del Isstey, que han pasado malos ratos y disgustos, por asuntos menores de sus pensiones… No sufran, un día de éstos las voy a incrementar… Es una promesa que voy a cumplir hasta sus últimas consecuencias…

“Luego están, ahí a un lado de las bocinas, los abnegados trabajadores del sector salud, a quienes les tengo una buena noticia: pronto, muy pronto, se les pagarán sus prestaciones, tendrán coches nuevos para sus diligencias, así como oficios de comisión muy bien redactados y sellados…

“Los maestros, un fuerte aplauso por el sacrificio diario de enseñar a las nuevas generaciones, también a ellos se les pagará más y mejor y a tiempo, en un futuro próximo, véanlo, yo sí alcanzo a vislumbrarlo, tengan paciencia, no se colapsen…

“Medio ocultos, en la parte de atrás, fíjense, están algunos ciudadanos molestos, porque pagarán las nuevas placas vehiculares, no lloren, por favor, ya quedaron eximidos del pago del derecho de seguridad, aunque la seguridad del pueblo es prioridad en mi administración…”.

(Nota del editor: El lector comprenderá que esta crónica profética de nuestro estimado colaborador, por su contenido de “fake news”, no verá la luz pública el próximo lunes 20, como parte de la amplia información que publicaremos del primer informe de gobierno. No fue autorizada ni aprobada por el jefe. Vale).

De nada… Saludos…