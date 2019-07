'Sureñas': despegue rumbo a la escritura

El impulso a la literatura femenina sin duda está haciéndose más notorio con la presencia de publicaciones que, probablemente, antaño fueron consideradas como atrevimiento o transgresión a las normas sociales que impedían a las mujeres dar a conocer el enorme talento que por siempre han poseído para la escritura. Pero esos tiempos, afortunadamente, han quedado atrás, por eso se celebra, se lee y analiza con los mismos ojos críticos una publicación como lo es “Sureñas. Narradoras y poetas jóvenes de la Zona Sur”, libro publicado a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs) que reúne a catorce promesas de la escritura de los estados de Campeche, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

En sus páginas realizamos un recorrido entre la prosa y el verso que despliega cada autora y cuyos textos dejan apreciar los diferentes dominios de cada una en el terreno de la escritura. Sin embargo, lo interesante es la versatilidad de temas, de recursos narrativos y poéticos y la visión que nos ofrecen a los lectores, quienes miramos desde el resquicio de las líneas. Cada una ofrece una muestra de su trabajo literario, el que seguramente irá creciendo y consolidándose; en varios casos ya se aprecia la calidad literaria y el talento, pues en ocasiones aflora desde los primeros textos sin importar la edad ni la cantidad de producción o publicaciones anteriores.

La presencia de Yucatán la encabezan Michelle Arrébola, Alendra Andre Saldamart y Daniela Olivares Arteaga.

Michelle ofrece un “Autorretrato” y tres poemas breves en los que la cotidianeidad se entrelaza con lo liviano y la cadencia de las frases cortas que posiblemente logren hacerse cuestionar al lector si son necesarios los géneros para diferenciar un texto que estructuralmente se presenta como lírico, pero cuya lectura se bifurca con la prosa.

Por su parte Daniela participa con un texto titulado “Paraíso”, narración de un mundo utópico donde el amor verdadero y las almas gemelas existen; no es por ello una historia cursi, subyace una metáfora que el lector podrá fácilmente advertir al final de la narración.

Y por último, se encuentran los textos de Alendra, quien nos ofrece un espejo de la vida actual, posmoderna y millennial que vivimos. Sus textos son nuestro propio reflejo, en el cual nos miraremos seguramente más de uno; su destreza e ingenio para lograrlo me parecen un gran mérito de esta joven escritora que logra con sus breves textos no solo la solidez estética sino la crítica social a las nuevas formas en las que nos relacionamos y las muy valiosas que dejamos atrás en un pasado no muy lejano.

Sin duda “Sureñas” será un libro punto de partida para ver el crecimiento y la carrera en despegue de estas jóvenes escritoras que han dado uno de los pasos más difíciles en el terreno de la escritura: ser valientes y arrojarse al vacío de la publicación.