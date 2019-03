'Cosmoléctica' Indígena

La fascinación que tiene Gloria Elizabeth Chacón por las lenguas indígenas la ha llevado a integrarse al selecto grupo de estudiosos de las literaturas originarias. Motivos suficientes existieron para estar en nuestra gran feria de la lectura que se ha convertido en referente de encuentro para lectores y estudiosos del arte de la escritura. Compartí con ella algunos programas de la Filey, conversamos de temas que nos preocupan, como el impulso a la generación emergente de escritores en lenguas maternas y la necesidad de tender un puente generacional con quienes continuarán con nuestro oficio.

Gloria es profesora de literatura en la Universidad de California, San Diego C. Es joven en edad, sin embargo ha recorrido un amplio periplo académico, sus trabajos de investigación no tienen fronteras, ha sido publicada en Canadá, Colombia, Alemania, México y los Estados Unidos. Su libro: Indigenous Cosmolectics, Kab’awil and the making of maya and zapotec literatures , presentado en el Gran Museo del Mundo Maya, es una interesante investigación sobre el trabajo literario que realizan los escritores indígenas contemporáneos en sus lenguas originarias, especialmente los escritores en lenguas mayas y zapotecas, que además tienen que realizar sus autotraducciones al español, todo esto “para desafiar la tiranía del monolingüismo y la homogeneidad cultural”.

Esta obra, Cosmoléctica, así como el vocablo quiche kab’awil, tiene que ver con la cosmovisión filosófica indígena, un término no muy común dentro de las investigaciones; sin embargo, para Chacón, el término utilizado en su obra es mucho más amplio, pues tiene sintonía con la construcción de realidades en la literatura a partir de una mirada del interior hacia afuera para caminar por senderos y veredas donde se conocen los otros yo.

El mundo de los constructores de literatura indígena (también de los que no lo son) está lleno de subjetividades que coexisten permanentemente y en constantes cambios que se interrelacionan del aquí al allá y del allá al aquí. Después de escucharla en su presentación, la cosmoléctica me suena a electricidad, sobre todo porque siento que la vida es un flujo en constante movimiento con una carga energética necesaria para que todo funcione.

En el libro Cosmoléctica indígena, kab’awil y la construcción literaria de la literatura maya y zapoteca (traducción mía), Gloria Chacón señala que los escritores indígenas se basan para construir su literatura en las estrategias universales conocidas por los creadores, pero sostiene que la literatura indígena “es un centro vital para reflexionar sobre las formas indígenas de conocimiento y una expresión artística clave de la descolonización”.

Lo que ha sido un placer es que la académica y escritora me haya considerado en su obra, ya que me ha dedicado varias decenas de páginas donde comenta la cosmoléctica de mi obra Teya, un corazón de mujer. Sus comentarios me han obligado a releer mi libro, por cierto de edición agotada.