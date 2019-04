Puerto Vallarta se ha inundado de poesía. Mínima metáfora para expresar las emociones de poetas convocados por los organizadores de la novena edición del Encuentro Internacional de Poetas y Arte. En este hermoso puerto de Jalisco nos reunimos medio centenar de escritores de poesía provenientes de diversos países del orbe, dentro del proyecto: Letras en la Mar. La consigna era no descansar en ningún momento y ocupar diariamente, durante tres días, los casi quinientos escenarios para cantar poesías.

Bajo este esplendoroso marco, el escritor homenajeado fue Alberto Ruy Sánchez Lacy, escritor de grandes vuelos además de un promotor cultural nacional; con este homenaje, celebrado con el fondo de sonido de olas del Pacífico, se abrieron los escenarios para tertulias, recitales poéticos, talleres, conversatorios, presentaciones de libros y lectura de poemas.

He trabajo mucho en este evento literario y he indagado sobre la organización de esta actividad digna de replicarse en nuestros litorales, me ha impresionado cómo la iniciativa privada es la principal impulsora del evento: hoteles, restaurants, bares, plazas, agencias de viajes, locatarios de los mercados públicos, escuelas y otros establecimientos brindan sus recursos monetarios a cambio de recibir a los poetas en sus negocios.

El público conoce de arte, incluso he encontrado a turistas del Caribe que vinieron a este puerto solo por escuchar poesía y es que los convocados tienen sello de garantía. Compartí mesa con algunos de ellos, recuerdo a Sarah Clancy, de Irlanda, con su incisiva poesía y malísimo español aprendido, por urgencias, en un diccionario de blasfemias. Sostuve un conversatorio con poetas nacionales y extranjeros en donde lo primordial son los caminos que ha recorrido la poesía, las ataduras que han caído en su construcción y el acercamiento a un público más nutrido en el que se encuentran niños y jóvenes.

Recuerdo que hace ya algunos años se pretendió un festival de poesía y canto en un puerto yucateco, hasta compuse la letra bilingüe (maya-español) de una canción como tema del festival; todo caminaba bien, hasta que surgieron los celos profesionales de uno de los dioses del Mayab y todo se vino abajo. No estaría mal volver a lanzar el anzuelo al mar, a ver si pega.

La poesía en nuestro estado tiene mucha ruta recorrida y aún senderos virginales, todavía hace unos días se celebró la tercera noche de poesía, organizada por la Alianza Francesa de Mérida; la actividad se prolongó hasta después de la media noche y el público quería más poesía, los que participamos en esa convocatoria estuvimos encantados y como público más.

Como colofón: Letras en la Mar es un proyecto organizado por la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, A.C., Instituto Vallartense de Cultura y la iniciativa privada del puerto.