Fueron las circunstancia y el tiempo, los dos mayores tiranos del mundo, según Gottfried Von Herder, quienes se asomaron en una reunión de trabajo que sostenía con el equipo legal el abogado Carlos Caamal en una tarde sin data. En un impase de la deliberación que manteníamos, el abogado soltó un dardo flamígero: “Yo escribo poesía”. Después de la confesión, las cuestiones legales por arte de diestro mago se metieron en un paréntesis y la plática devino hacia el arte construido por los griegos hace ya millares de soles.

De esa reunión salió prácticamente delineado el proyecto de publicación del poemario Cópula de Dioses. En este trabajo poético la experiencia de Roxana Maldonado, al frente de Editorial Maldonado Editores del Mayab, contribuyó en el logro de un libro de dos vistas de excelente manufactura y novedosa presentación.

Por mi parte, en esta obra poética pretendo realizar un homenaje a mi segunda lengua: el castellano. Como ya es del saber público, soy autora maya que escribe en su lengua materna y se autotraduce al español. Cópula de Dioses no tiene este formato, está escrito en español.

Otro propósito del poemario es presentar al abogado Carlos Caamal Polanco como un nuevo practicante del arte de las letras; en el prólogo escrito por el Dr. Felipe Hernández de la Cruz señala que el poeta Caamal “hace sentir la premadurez del enamoramiento, el erotismo fino, a veces inocente” y continúa diciendo que encuentra en su poesía “palabras frescas que se adentran a letras apasionadas entretejidas de emociones, de placer y de experiencias vividas”.

La vista que me corresponde en este poemario se abre con el prólogo del maestro José Juan Cervera, amigo y compañero de letras que con esa finura que lo enaltece me deja siempre en deuda con sus comentarios sabios y atinados.

Cópula de Dioses es un trabajo literario que me congratula y me hace adorar más a Ortega y Gasset con su “yo soy yo y mi circunstancia”. ¿La razón? Ya existen solicitudes de presentación del poemario a nivel nacional e internacional, uno de esos escaparates será la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2019), a la que asistiré como ponente a la III Conferencia Internacional sobre Literatura Centroamericana Contemporánea y con esa circunstancia a mi favor los organizadores de esta importante feria me han solicitado la presentación de esta obra dual.

Otras circunstancias. Santiago Imán se está convirtiendo en una moda. En primer lugar Tatto me publica en Soma un artículo sobre el federalista; a más, el día 29, en Tizimín, se develará una placa conmemorativa de su heroica gesta de independencia y por otro lado una sociedad artística de Campeche me ha invitado a dar una conferencia sobre el Caudillo del Oriente. Los imanistas tenemos razones para estar de plácemes.