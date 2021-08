Los errores de la izquierda

“Quizá no hemos prestado atención a que el hombre tiene dos grandes hambres: de pan y de riqueza. La primera es saciable, la segunda jamás. No hemos hecho la alfabetización política de la gente. Hemos formado una nación de consumistas y no de protagonistas políticos. Creímos que si la gente que ahora podía comprar un carrito, apoyaría nuestro gobierno, pero no pasó así, porque el pensamiento capitalista es consumista y profundamente individualista y siempre quiere más”. Recordar las palabras del teólogo Frei Betto en la IV Conferencia Mundial “Por el equilibrio del Mundo”, en La Habana, Cuba, nos hace reflexionar sobre la situación política actual de México y América Latina.

Uno de los principales errores de la izquierda, según el teólogo, es que al convertirse en gobierno, éste se olvida de los pobres, y no aludiendo a una estrategia mesiánica. Así como creer que la religión es una experiencia privada, y no es así; es una experiencia sensorial y todos somos movidos por los sentidos. “Un sentido ideológico viene de un sentido de formación”, indicó. “La teología de la liberación, que a través de la religión quiere generar una visión crítica del capitalismo, resulta más fuerte que el marxismo. La religión es más fuerte que la política”, afirmó.

Nos recuerda también que la izquierda se ha equivocado en construir un proyecto de poder mas no de nación. “Si el partido político no tiene como dirección un sentido ideológico, al llegar al poder se corromperá en disputas internas… ¿En qué medida la izquierda hace una autocrítica de los errores que ha cometido?”

“El mundo siempre va a ser capitalista, pero no por eso hay que naturalizarlo. Dentro de un capitalismo, la izquierda debe tener una estrategia para sabotear las estructuras con una microestructura colaborativa para crear un proyecto político a largo plazo y por eso hoy nos vemos en una crisis de los gobiernos progresistas”.

Hoy, Brasil tiene un gobierno de ultraderecha con 50 millones de votos que se puede explicar por una manipulación imperialista estadunidense y otras justificaciones, pero —según Frei Betto— la mejor explicación es que la derecha supo crear una cultura profundamente moralista y como explotar los casos de corrupción. Así, nos presenta tres factores que influyeron para el triunfo de Bolsonaro en Brasil de los cuales la izquierda debe aprender:

1. La izquierda no supo manejar los nuevos sistemas de comunicación mediática.

2. No se ha hecho formación política de base. “En América Latina la gente no tiene educación ni salud, pero tiene un pastor que le ofrece un milagro, un espacio de contención y una red de protección social”.

3. Supieron explotar mediáticamente los casos de corrupción, así como la victimización que estaba enfocada en Lula y de pronto pasó a Bolsonaro con el ataque que evitó participara en los debates.

El teólogo brasileño señala que la izquierda debe volver a los pobres, a las bases, generar vínculos afectivos y efectivos con la gente; pues el marxismo es importante pero es tan sólo un medio de análisis de la realidad, es más poderosa la espiritualidad y la revitalización histórica.